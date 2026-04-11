自由廣場》去機敏的公開資訊 強化防衛意識非「洩密」

◎ 史里

當海委會主委管碧玲公布共艦態勢圖時，爭議迅速被帶風向成「是否洩密」？但如果我們只停留在法律形式的討論，反而忽略了一個更根本的問題：

這些行為，究竟是在守護台灣，還是在傷害台灣？

請繼續往下閱讀...

這張圖所呈現的，是中華人民共和國軍艦在台灣周邊的動態與壓力態勢。對台灣而言，這不是遙遠的資訊，而是正在發生的安全現實。讓人民理解這樣的局勢，認清威脅的存在，本來就是一個社會面對外部壓力時應有的基本條件。

如果相關資訊已經過去機敏處理，那麼這樣的公開，不是洩密，而是國安溝通。它指向的是外部威脅，目的是讓社會更清楚自己所處的處境，進而強化防衛意識。

相對地，國民黨立委馬文君與徐巧芯所涉及的爭議，之所以引發關注，是因為它們涉及台灣國防機密流動的爭議，這本質上就是國安風險。這類問題是否違法，當然應由司法釐清，但其本質，與對外威脅的資訊揭露，是不同層次的事情。

一個是讓人民看見敵人在哪裡；一個則可能牽動我們自己防線的穩固與否。

這兩種行為，不只是性質不同，甚至在角色上是相互衝突的。

問題在於，當這兩種本質不同的事情，被刻意放進同一個「洩密」框架時，真正被模糊的，是國安的界線。

國安，不應該被簡化為一個標籤，更不應該成為政治操作的工具。

它應該回到最基本的判斷：這個行為，是在讓台灣更安全，還是讓台灣更脆弱？

當我們能清楚區分「揭露威脅」與「可能傷害防線」之間的差異時，答案，其實並不困難。

（作者為台南市市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法