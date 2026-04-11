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自由廣場》五十年不變？ 黎智英連財產也難保 ！

2026/04/11 05:30

◎ 再米

香港政府已向法院申請充公黎智英涉案財產，法院排定七月八日處理。這不只是個別刑案的後續，而是香港再度示範，當政權把異議視為敵意，自由受到的打擊就不會停在人身自由，還會一路擴及財產、媒體與公共記憶。今天被追索的是黎智英，真正被測試的卻是整個社會對法治底線還剩多少信心！

北京當年對香港講的是高度自治、五十年不變，也把私有財產與權利自由寫進基本法。問題從來不在承諾說得是否動聽，而在掌權者願不願意讓承諾約束自己。當解釋權與執行權都握在威權手中，原本用來保障人民的法條，隨時都可能反過來成為壓縮自由的工具。

黎智英案最值得台灣警惕之處，在於這條路徑已經走得非常清楚。先是以國安名義擴大打擊範圍，再以法律程序凍結資產，接著讓蘋果日報在資金斷裂下停刊，如今又進一步申請充公相關財產。這證明威權要清除的，從來不只是某一個人，而是整個反對聲音得以存在的條件。

台灣社會若還有人把對中交流包裝成和平捷徑，把威權承諾當成安全保證，就該正視香港這堂課。香港不是沒有制度承諾，也不是沒有法律文字，而是那些保障最後都敵不過權力重新定義。今天可以被收走的是報紙，明天可能就是財產，後天被拿走的，恐怕就是整個社會分辨是非的能力。

更值得注意的是，這並不是香港獨有的例外，而是所有接受威權框架的社會都可能面對的結局。威權最擅長的，不是第一時間直接宣告自由終結，而是先允許、再限縮、再懲罰，讓人民在一次次退讓中逐漸習慣沉默。等到有人回頭時，失去的往往已不只一份財產或一家媒體，而是對自由仍能被保障的最後信心。

台灣看待黎智英財產案，不能只停在同情，更要讀懂其中的制度警告。真正能保護自由的，從來不是統治者一時的善意，也不是寫得再漂亮的承諾，而是能實際約束權力的民主制度、獨立司法與不肯噤聲的公民社會。守住這些，台灣才不會把香港的今天，變成自己的明天！

（作者為退休人士）

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