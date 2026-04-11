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自由廣場》鄭魁媚共打仇日牌 在台灣沒有市場！

2026/04/11 05:30

◎ 陳永昌

中國國民黨主席鄭麗文謁拜南京中山陵後發表演說，相較於遮遮掩掩偷渡中華民國，長篇大論反覆醜化日本殖民台灣歷史，點名日本多達十一次。鄭麗文在中大打反日仇日牌，在台灣根本沒有市場，唯有凸顯與台灣主流民意越走越遠。

台日長期友好，無論是地震災害時相互扶助，還是新冠疫情期間彼此援贈口罩與疫苗，乃至於消費採購農產品與水產品互相支持，善的循環從民間擴散外溢到官方，尤其是前首相安倍晉三到現任首相高市早苗再三強調「台灣有事、日本有事」休戚與共，更是兩國關係持續升溫最強而有力的證明。

根據日本駐台機構民調，八成台灣民眾最喜歡日本，日本高居台灣人最喜歡國家第一名，超過七成受訪者更認為日本是可信賴的國家。台灣駐日代表處委託日本民眾台灣觀感調查，一樣透露相遇相知正面訊息，有七成五受訪者對台灣感到親近，六成三日本人相信台灣可以信賴；去年雙方互訪人次更突破八二一萬，再寫史上新高，數據說明一切！

不僅與台灣主流民意越走越遠，鄭麗文反日仇日也與國民黨立場有所扞格。連戰、吳伯雄與洪秀柱等三位國民黨主席，訪問中國時從來未曾於中山陵前點名批評日本。去年十月，前主席朱立倫交棒前強調：國民黨路線一向就是友日，要與日本保持密切互動，堅定支持台日密切交流。鄭麗文自己在競選辯論會也公開表示：若當選黨主席，計畫前往日本拜訪日相，與自民黨進行政黨外交。

但踏上中國後搖身一變反日仇日前鋒，鄭麗文在鄭習會前全盤接受中國官方歷史敘事論調賣力配合演出，連英國廣播公司中文網都忍不住好奇：「能換來什麼？」。最後只有換到搭乘公務巴士降格待遇，反日仇日不過是鄭麗文走進北京人民大會堂的入場券，是朝拜取悅習近平的政治貢品！

進獻天朝皇帝若不是珍禽異獸就是稀世珍品，貢品最重要條件就是非常罕見難找，反日仇日對於絕大多數台灣人來說十分陌生不熟悉，正符合這樣的條件。

（作者為台灣好德公益文化協會執行長）

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