自由廣場》鄭習會的風險 台灣安全不該被單向定錨

◎ 袁冰凝

「鄭習會」所引發的政治效應，表面上是交流與對話，實質上卻可能形成語義上的單向定錨，使「和平」不再只是目標，而成為可被操作的政治框架，值得國人高度警覺。

和平包裝下的國安風險

在兩岸軍事壓力持續升高、共軍屢次強調「臨戰狀態」的背景下，國民黨主席鄭麗文以「和平交流」為名與中共總書記習近平會晤，反而更凸顯其高度政治性與戰略算計。當和平論述與軍事威嚇同步並存，其背後是否存在更深層的政治布局，已非一般外交互動所能解釋。

請繼續往下閱讀...

國會軍購案是否遭政治干擾

鄭麗文出訪前後，國民黨立院黨團在國防特別預算與軍購協商上出現集體性缺席與延宕。時間點高度重疊，使外界不得不質疑：軍購審議是否受到政治節奏牽動，甚至存在某種「等待指令」的隱性默契？即便藍營強調「軍購與會面無涉」，但在高度敏感的戰略時刻，政治行動的時序本身，就是最直接的訊號。

川習會前的戰略敘事操作

進一步觀察，北京選擇在「川習會」可能鋪陳的國際政治背景下，與台灣在野黨領導人會面，其戰略意圖是否在於對外塑造「台灣內部立場分歧」的政治圖像？若此敘事成立，台灣恐將被置入美中博弈的間接架構之中。這種風險，正是民主制度最難防範的滲透型戰略。

回顧國共歷次高層互動，後續皆曾引發台灣內部政治結構劇烈震盪，甚至出現被批評為「毀憲亂政」的國會爭議。歷史經驗顯示，國共交流從不僅止於象徵性互動，而往往外溢為台灣內部制度與立法行為的連鎖效應。此次鄭習會，自然難以排除相似政治擴散的可能。

返台觀察指標：政治行為是否連鎖變化

鄭麗文返台後，社會檢視焦點不應僅止於會談內容，更應觀察其政治行為是否出現連鎖效應：軍購態度是否轉變、國會協商是否趨於消極，以及政策論述是否與北京語境出現高度重疊。這些變化，將構成判斷此次會晤性質的關鍵指標。

結語：和平不能脫離現實權力結構

交流必須建立在對等、透明與可受監督的基礎之上，而非在軍事壓力與政治訊號交錯之下，被包裝成單向敘事的和平想像。一旦和平脫離現實權力結構，就可能反過來成為削弱防衛意志的統戰工具。

（作者為法務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法