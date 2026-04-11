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自由廣場》沒實力及民意基礎 鄭麗文奢言「大利多」

2026/04/11 05:30

◎ 蔡敏雄

鄭習會登場，二人老調重彈，九二共識、反對台獨、更大談中華民族，把台灣民眾融入中華民族，當中國人。鄭習二人不該裝傻，不知台灣民眾近八成認同自己是台灣人，單一中國人認同的，剩不到一成；另外，支持台灣獨立的有四成四、維持現狀有二成四、支持兩岸統一的不及一成四。台灣民眾認同的是制度與民主自由的生活。台灣是台灣，是美日歐等民主陣營的一員，而非被極權中共強行定義的中華民族共同體。

鄭麗文唱和中共一中原則，不敢堅持台灣主權，還沒爭取到和平，就先躺平。更令人不可思議的是，鄭麗文竟在會後表示，要增進台灣參與國際活動空間（如重返WHA、ICAO等）。台灣因中共扭曲聯大二七五八決議，被阻國際組織之外 。之前，藍委聽到民進黨要討論二七五八決議文不涉台灣主權時，就嚇得鳥獸散，深怕得罪中共。如今鄭麗文大言不慚，莫非與爭取「真正和平」同樣是幻覺？還是在欺騙台灣人？

國民黨支持度不到二成二，鄭麗文信任度不到二成九，不信任度卻高達五成四。鄭既缺乏主流民意，又帶著一群沒民意基礎的國民黨高幹出訪，要推兩岸和平制度化。在國際政治中，「實力」及「民意」才是談判真正的籌碼。沒有台灣內部共識的鄭習會，就是被中共利用來分化台灣，也是用來做大外宣，誤導國際社會，認為台灣內部支持統一的工具。中共無視鄭麗文喊「和平」，繼續軍演恫嚇、共機共艦繼續擾台，就可佐證。鄭竟稱這會是台灣選舉的大利多，「都會化為選票」，這不是幻覺又是甚麼？

（作者為診所醫師）

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