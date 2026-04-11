即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》密切監督鄭麗文要拿什麼回報中共
新聞線上》沈伯洋適合選台北市長嗎
社論》妄想把戰略資產走私中國
社論》你被「鄭躺平」代表了嗎？
社論》「國共會談」傷害台灣
more
專欄
林修民 半導體看天下》記憶體價格高漲 導致消費型需求減少
有志一「童」》中東戰爭下的新加坡生存戰略與國家韌性考驗
王宏仁國際專欄》從中巴對「美伊戰爭」的五點倡議 解讀中國背後的政治盤算
林修民 半導體看天下》謹慎小心使用像龍蝦的AI代理軟體
民主之盾》鄭習會正在建構什麼兩岸敘事？ 台灣需要媒體素養來建立民主韌性
more
社群
黑熊學院》台灣若面臨「全面封鎖」撐不過兩週？
一個律師的筆記本》鄭搭大巴讚習「脫貧」 看看中共官方數據吧~
名家分享~趙曉慧》20年來最冷～習近平給鄭麗文的「 降格冷處理」
矢板明夫觀點》鄭麗文反日發言 塑造「國共一致」敘事
健康醫療網》壓力一來就快爆？專家教多招「短時降壓」 30秒到5分鐘隨時能做
more
投書
自由廣場》不是和平起點 「鄭習會」是民主警訊！
自由廣場》漫畫︰習總書記的機密
自由廣場》沒實力及民意基礎 鄭麗文奢言「大利多」
自由廣場》鄭習會的風險 台灣安全不該被單向定錨
自由廣場》鄭魁媚共打仇日牌 在台灣沒有市場！
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰習總書記的機密
2026/04/11 05:30
◎ 台南黑名
習總書記的機密
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書