自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不是和平起點 「鄭習會」是民主警訊！

2026/04/11 05:30

◎ 王知夏

鄭習會在北京登場，表面上是兩岸交流，實際上卻是一場以和平為包裝、以統戰為核心的政治展演。當鄭麗文與習近平同台，高舉「九二共識」、反對台獨、強調中華民族時，這場會面就已不再只是單純互動，而是一次對台灣內部政治結構、國會權力布局與國際戰略訊號同步出手的複合操作！

鄭麗文真正想爭取的，不只是鎂光燈，而是她在國民黨內的權威性與歷史定位。從她不斷以「藍白合」為名，對民眾黨釋出合作與禮讓空間的政治路線來看，真正瞄準的，其實是過半國會的主導權。

她想向北京證明的，是自己有能力在台灣內部整合在野、掌握過半國會，對民進黨的親美路線形成實質制衡。換句話說，她遞給北京看的，不只是姿態，而是一份「我有能力改變台灣政治走向」的政治履歷。

而習近平之所以願意給足舞台，也不是出於對台灣民主的尊重，而是因為這場鄭習會正好符合北京現階段的對台需求。習近平這次的公開談話，語氣看似比過去柔和，重點放在和平發展、交流融合與民族情感，但這種柔和從來不是放棄併吞，而是換了一種更有政治包裝的表述方式。

北京要傳達的是，只要台灣有人接受它的敘事、承接它的語言、配合它的框架，就能得到禮遇、曝光與肯定。反之，堅守主權與民主的政府，則持續遭受軍事威嚇與國際打壓。

鄭習會的時機落在川習會前夕，與此同時，台灣攸關自我防衛能力的八年一．二五兆國防特別預算，仍在立法院遭到拖延。這使北京得以對外營造一種氛圍，美國再怎麼要求台灣強化國防、再怎麼敦促在野黨支持預算，北京仍然有能力透過與台灣在野高層的直接互動，影響台灣內部路線選擇。

真正的和平，必須建立在平等、尊嚴與不受脅迫的前提上。不是一邊軍機繞台、軍艦逼近，一邊又要求台灣接受它設定的政治前提。更不是由台灣的在野政治人物，搶著用北京聽得懂、也最愛聽的語言，去換取所謂善意空間。當一場會面從語言到論述都與北京「不謀而合」，那就不是在替台灣爭取和平，而是在替北京驗收統戰成果。

鄭習會最危險之處，在於它正試圖把「配合北京」重新包裝成「務實交流」，把「削弱自我防衛」重新包裝成「避免戰爭」，把「接受中國框架」重新包裝成「負責任的兩岸論述」。

今天的鄭習會，不是和平的起點，而是台灣民主必須提高警覺的警訊！

（作者為公共事務工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書