自由廣場》不是和平起點 「鄭習會」是民主警訊！

◎ 王知夏

鄭習會在北京登場，表面上是兩岸交流，實際上卻是一場以和平為包裝、以統戰為核心的政治展演。當鄭麗文與習近平同台，高舉「九二共識」、反對台獨、強調中華民族時，這場會面就已不再只是單純互動，而是一次對台灣內部政治結構、國會權力布局與國際戰略訊號同步出手的複合操作！

鄭麗文真正想爭取的，不只是鎂光燈，而是她在國民黨內的權威性與歷史定位。從她不斷以「藍白合」為名，對民眾黨釋出合作與禮讓空間的政治路線來看，真正瞄準的，其實是過半國會的主導權。

請繼續往下閱讀...

她想向北京證明的，是自己有能力在台灣內部整合在野、掌握過半國會，對民進黨的親美路線形成實質制衡。換句話說，她遞給北京看的，不只是姿態，而是一份「我有能力改變台灣政治走向」的政治履歷。

而習近平之所以願意給足舞台，也不是出於對台灣民主的尊重，而是因為這場鄭習會正好符合北京現階段的對台需求。習近平這次的公開談話，語氣看似比過去柔和，重點放在和平發展、交流融合與民族情感，但這種柔和從來不是放棄併吞，而是換了一種更有政治包裝的表述方式。

北京要傳達的是，只要台灣有人接受它的敘事、承接它的語言、配合它的框架，就能得到禮遇、曝光與肯定。反之，堅守主權與民主的政府，則持續遭受軍事威嚇與國際打壓。

鄭習會的時機落在川習會前夕，與此同時，台灣攸關自我防衛能力的八年一．二五兆國防特別預算，仍在立法院遭到拖延。這使北京得以對外營造一種氛圍，美國再怎麼要求台灣強化國防、再怎麼敦促在野黨支持預算，北京仍然有能力透過與台灣在野高層的直接互動，影響台灣內部路線選擇。

真正的和平，必須建立在平等、尊嚴與不受脅迫的前提上。不是一邊軍機繞台、軍艦逼近，一邊又要求台灣接受它設定的政治前提。更不是由台灣的在野政治人物，搶著用北京聽得懂、也最愛聽的語言，去換取所謂善意空間。當一場會面從語言到論述都與北京「不謀而合」，那就不是在替台灣爭取和平，而是在替北京驗收統戰成果。

鄭習會最危險之處，在於它正試圖把「配合北京」重新包裝成「務實交流」，把「削弱自我防衛」重新包裝成「避免戰爭」，把「接受中國框架」重新包裝成「負責任的兩岸論述」。

今天的鄭習會，不是和平的起點，而是台灣民主必須提高警覺的警訊！

（作者為公共事務工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法