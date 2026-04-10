自由廣場》希望人民永遠當巨嬰的「父母官」

◎ 于則章

經過與楊瓊瓔一番激烈的「姊弟之爭」黨內廝殺，立法院副院長江啟臣終在日前取得代表中國國民黨參選台中市長的門票，並宣布他要以「爸爸市長」的角度，拋出多項貼心政見，解決托育與青年居住問題，更針對交通、經濟層面，提出多項政見。

江啟臣之所要自稱要當個「爸爸市長」，顯然是要延續自稱為「媽媽市長」的盧秀燕「成功的路線」當台中市民的「父母官」，只不過盧秀燕這個「媽媽市長」說的比唱的好聽，這八年來的實際表現卻是慘不忍睹！

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台中市政府除了驗出全台唯一的一盒瘦肉精豬肉到現在還成為盧秀燕避談的政治羅生門外，由於對廚餘養豬的管控不力，導致去年台中成為非洲豬瘟的防疫破口，造成豬農損失慘重。而過去八年，台中不時就發生市民墜樓、淹死等等奇奇怪怪的非自然死亡事件…最後卻都「查無外力介入」結案。

最近台中市某國小棒球教練松志彬長期性侵案，在第三波偵結後，受害國小學生人數增加，引發社會關注，民進黨台中市長參選人立委何欣純痛批，市民看到的是：「媽媽市長」不負責任，號稱要當「爸爸市長」的候選人同樣漠不關心，市民不需要媽媽市長，也不需要爸爸市長。台中需要的，是負責任的市長。

誠哉斯言，何欣純確實是一針見血的點出了台中市當前的問題之所在！因為，正是這種想要當人民「父母官」的心態，才使得中國國民黨從來沒有把人民當成與他們訂定社會契約、委託他們執政的權利主體，而是在心裡面把人民當成是等著被哄、被照顧的巨嬰！

在這樣的心態下，國民黨如果做出一點政績，那就大吹大擂要人民對他們感恩戴德，如果出包了，那麼只要哄幾句就可打發，要是有人居然膽敢對他們究責，那麼「媽媽市長」立即就會收起慈祥的笑臉，毫不猶豫地疾言厲色提告追殺到底，畢竟，在中國文化觀念中，「天下無不是的父母」，豈容你忤逆？

無怪乎，即令盧秀燕這個「媽媽市長」在這八年來不斷的出包，政績乏善可陳，急著想要接棒的江啟臣還是要「見賢思齊」以「爸爸市長」自許，因為，國民黨就是希望人民永遠當個無知更無力反抗，只會哭鬧求哄抱的巨嬰，這樣才能任由他們為所欲為恣意宰制！

（作者為公務員）

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