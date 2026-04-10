自由廣場》站隊中國的代價 已成企業的信用風險

◎ 蕭錫惠

這不是中國經濟好壞的問題，而是全球市場的「風險定價機制」已經徹底改變。我們若仍試圖用舊時代的答案，去解釋一個規則被改寫的世界，將面臨巨大的誤判。

從「萬商雲集」到「形單影隻」

鄭麗文近日訪中的「鄭習會」，身後不見往日浩大的企業家訪問團隨行。這不單是中國經濟衰退的剪影，更是一個深層訊號：我們正進入一個「全面信用審查」的時代。

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過去，背景審查（Background Check）多半只存在於個人求職；今天，它已擴展到企業之間。現在的「信用」，不再僅限於資產負債表上的財務評分，更包含對企業誠實度、法規遵循、政治連結以及供應鏈透明度的整體判斷。

當立場成為被計價的「風險資產」

在美中競爭升溫的局勢下，全球供應鏈的邏輯已從「效率優先」轉向「安全優先」。

國際合作夥伴在簽約前，審查項目已經改變：技術是否具備敏感性、供應鏈是否涉及高風險地區、管理層是否帶有政治標籤。這些條件，構成了新的企業履歷。

同時，「你跟誰站在一起」本身就是一種風險訊號。一張握手照片或一次政治背書，都可能被標記，進而影響未來進入國際市場與關鍵技術合作的機會。

這正是台灣企業不再願意公開為「親中政治」背書的理性原因。並非中國市場消失，而是當企業被貼上標籤後，影響的不只是短期損益，更是整體信用評級的折價。當信用成為門票，立場就不再只是選擇，而是篩選機制。

企業策略的轉型：降低可辨識風險

在這個時代，企業最恐懼的不是市場競爭，而是被標記為「不可靠」。一旦被判定不符安全標準，結果往往不是協商，而是直接從供應鏈中被排除。

因此，企業的沉默與缺席，其實是一種風險管理的最佳化選擇。不高調站隊、不參與政治性強烈的活動，是為了守住那張通往全球體系的入場券。

結語：選擇「值得被信任」的資格

全球經濟的驅動力，正從「資本決定一切」轉向「信用決定一切」。即使企業仍在獲利，只要其政治信用存疑，國際資本與技術也可能迅速撤離。

台灣企業真正的選擇題，從來不是在中國或美國之間二選一，而是思考：「我是否仍具備被世界信任的資格？」

在這個新規則下，最大的失敗不是虧損，而是被國際市場判定為「不值得信任」。

（作者為自由撰稿人）

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