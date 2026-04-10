自由廣場》「假和平、真革命」？ 躺平等著被收編！

◎ 施文儀

鄭麗文在南京祭拜中國國民黨創黨總理孫文時，將「革命尚未成功，同志仍須努力」掛在嘴邊。然而，這番話聽在台灣民眾耳裡，充滿了邏輯的荒謬與時空的錯置。

​鄭麗文宣稱此行是「和平之旅」，卻又高喊「革命」。這裡存在一個根本性的邏輯謬誤：如果追求的是和平，就不應該是革命，更不該是「統一的革命」。

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​和平的本質是協商與共存，而「革命」往往隱含著顛覆、鬥爭甚至流血。如果統一仍需透過「革命」來達成，那必然涉及武力與戰爭，這絕非和平；反之，若和平需靠革命來催生，那這種和平極大機率是「假和平」。鄭麗文一邊談和平，一邊喊革命，無異於在橄欖枝下藏著刺刀，自相矛盾。

​鄭麗文認為和平之後，台灣人民都可以「躺平」。這更令人百思不得其解：既然目標是讓大家安穩躺平，為何還需要「努力」？

​如果「努力」的結果是為了爭取「躺平」的權利，這是否暗示台灣同胞必須先放棄主體性，在別人的「革命」中選擇不抵抗，才能換取片刻安寧？這種「必須努力躺平，才方便別人革命」的論調，究竟是為了台灣人民的福祉，還是在為中共的統一工程鋪路？

​​更值得追究的是，鄭麗文口中的「同志」是誰？她若想消滅中華民國，與中國統一，那她口中的「同志」絕不是國民黨的同志，而是共產黨吧？更直接的講，「仍須努力」的是習近平同志？

​事實上，此次不只是國民黨內部買辦的代理權之爭，更像是一場脫離現實的政治秀。若中國國民黨真心追求國共統一，其實最直接的路徑就是把國民黨帶回中國去，要去的人就去，不要在台灣革台灣人的命！這才是鄭麗文該「努力」的方向。

​在台灣民主社會，「和平」不應是受降的代名詞。鄭麗文回台後若想以「革命者」自居，恐怕得先交代清楚：她是要革台灣民主的命，還是要革國民黨生存的命？在「假和平、真革命」下，台灣人民︱若真的聽話「躺平」，等來的恐怕不是和平，而是被收編的終局。

​（作者為退休公務員）

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