自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「假和平、真革命」？ 躺平等著被收編！

2026/04/10 05:30

◎ 施文儀

鄭麗文在南京祭拜中國國民黨創黨總理孫文時，將「革命尚未成功，同志仍須努力」掛在嘴邊。然而，這番話聽在台灣民眾耳裡，充滿了邏輯的荒謬與時空的錯置。

​鄭麗文宣稱此行是「和平之旅」，卻又高喊「革命」。這裡存在一個根本性的邏輯謬誤：如果追求的是和平，就不應該是革命，更不該是「統一的革命」。

​和平的本質是協商與共存，而「革命」往往隱含著顛覆、鬥爭甚至流血。如果統一仍需透過「革命」來達成，那必然涉及武力與戰爭，這絕非和平；反之，若和平需靠革命來催生，那這種和平極大機率是「假和平」。鄭麗文一邊談和平，一邊喊革命，無異於在橄欖枝下藏著刺刀，自相矛盾。

​鄭麗文認為和平之後，台灣人民都可以「躺平」。這更令人百思不得其解：既然目標是讓大家安穩躺平，為何還需要「努力」？

​如果「努力」的結果是為了爭取「躺平」的權利，這是否暗示台灣同胞必須先放棄主體性，在別人的「革命」中選擇不抵抗，才能換取片刻安寧？這種「必須努力躺平，才方便別人革命」的論調，究竟是為了台灣人民的福祉，還是在為中共的統一工程鋪路？

​​更值得追究的是，鄭麗文口中的「同志」是誰？她若想消滅中華民國，與中國統一，那她口中的「同志」絕不是國民黨的同志，而是共產黨吧？更直接的講，「仍須努力」的是習近平同志？

​事實上，此次不只是國民黨內部買辦的代理權之爭，更像是一場脫離現實的政治秀。若中國國民黨真心追求國共統一，其實最直接的路徑就是把國民黨帶回中國去，要去的人就去，不要在台灣革台灣人的命！這才是鄭麗文該「努力」的方向。

​在台灣民主社會，「和平」不應是受降的代名詞。鄭麗文回台後若想以「革命者」自居，恐怕得先交代清楚：她是要革台灣民主的命，還是要革國民黨生存的命？在「假和平、真革命」下，台灣人民︱若真的聽話「躺平」，等來的恐怕不是和平，而是被收編的終局。

​（作者為退休公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書