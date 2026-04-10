自由廣場》和平之名 幻象之旅

◎ 李其澤

中國國民黨主席鄭麗文近日展開所謂「和平之旅」，預計今日與中共國家主席習近平會面，此行被某些人賦予象徵兩岸和平可能性的高度政治意涵。然而，若以現實主義視角檢視，這場行動更接近一場包裹在「和平」語言中的政治幻象！

鄭麗文主張兩岸和平「只要有心」，但此說法忽略了兩岸問題的結構性本質。北京對台政策的核心判準始終未變，即一切互動是否有助於推進統一。北京所倡議的「和平」，並非建立在對等主體之間的相互承認，而是服務於單一政治目標的工具性手段。將兩岸緊張歸因於台灣「誠意不足」，在分析上是根本性的誤判！

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從戰略層面觀察，北京邀請台灣在野政治人物訪中，往往具有多重意圖：擴大其在台影響力、分化內部共識，並推動「統一即和平、台獨即戰爭」的敘事框架。更關鍵的問題在於，此類高層會晤是否可能改變北京的根本動機？歷史已給出答案。

二〇〇八至二〇一六年間，馬英九執政時期兩岸曾達成廿三項協議，被視為互動高峰；然而二〇一六年政黨輪替後，北京迅速中斷官方交流，既有成果幾近歸零。這說明，只要兩岸互動依附於北京的單邊政治意志，其制度基礎即具有高度脆弱性，與台灣是否展現「善意」無關。

在民意層面亦呈現高度警覺。多數台灣民眾對此類會晤持保留態度，並非反對和平，而是基於對一國兩制在香港實踐結果的觀察，對任何形式的制度性整合抱持深層疑慮，這是經驗累積下的理性判斷，而非情緒反應。

行程安排本身亦揭示權力結構的不對等。從交通、媒體採訪到整體節奏，均由中方主導。這種高度控制的政治展示，目的在於形塑某個「北京認可的對話對象」，並在台灣內部製造特定政治分化效應。

因此，關鍵不在於是否對話，而在於對話的性質。真正有益的兩岸互動，必須建立在三項條件之上：清晰的戰略認知、對等的談判地位，以及來自台灣民主體制的授權。若只在對方設定的框架內互動，即使名為和平，也可能在實質上侵蝕台灣的主體性與國際連結。

和平並非語言建構的結果，而是實力與制度的產物。唯有在政治穩定、軍事防衛、經濟韌性與國際支持等多重條件下，台灣才能塑造真正可持續的和平，而非陷入由他者定義的和平敘事之中！

（作者為彰師大副教授）

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