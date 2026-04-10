社論》密切監督鄭麗文要拿什麼回報中共

國民黨主席鄭麗文上任不到半年應邀訪中，這「無上恩寵」實屬罕見，中共既高規格接待，自然要國民黨回報。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文率團赴中國，此行目的在「進京面習」，獲見中共總書記習近平。鄭麗文在黨內實力有限，去年僥倖當選黨魁，便把促成「鄭習會」視為鞏固權力的核心工程。外界認為，她積極尋求習的加持，意在穩固黨內地位，牢握黨機器以圖大位。然而，過去國民黨主席縱使傾中形象鮮明，也鮮少如此急於向北京示好。而鄭麗文上任不到半年應邀訪中，這「無上恩寵」實屬罕見。但中國共產黨從不會無端給予政治紅利，一邊「召見」，另又派出機艦與實彈演習進行武嚇，藉由打臉鄭「和平之旅」，凸顯北京染指區域的霸權心態。此外，中共既高規格接待，自然要國民黨回報。這場由北京主導的國共交往，不可能只有禮遇與象徵，而是伴隨政治交換。紅色滲透將更直接輸入台灣最大在野黨，使台灣民主與國家安全面臨更嚴峻挑戰。

撇除國共表面的熱絡，北京盤算的，是藉機擴大「兩岸一中」與反對台獨的外宣，堵住台灣所出現「倚美謀獨」之勢。過去十年，台灣在蔡英文與賴清德政府的治理下，逐漸擺脫一中枷鎖，強化政經主體性，在國際社會獲得更多重視。台美透過安全合作，以及在經濟與科技上打造非紅供應鏈，雙方夥伴關係更緊密。台灣愈安全、愈繁榮，對習近平的統一目標便是更巨大的障礙。過去兩年，立法院因朝小野大的結構，成為中共干預台灣政治的突破口。二〇二四年四月，國民黨團近三分之一的立委赴中，在野更聯手在國會掀起違憲擴權之亂。此次「鄭習會」是近十年國共領導人的再度會晤，乃北京的促統機遇。只要控制在野黨，鼓譟「兩岸是中國人的事」，裡應外合，下一步便能操作分化、削弱台美連結，動搖台灣最重要的安全支柱。

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曾言「共機擾台是保護台灣」的鄭麗文，外界預期，「鄭習會」將直接影響目前正於立法院討論的國防特別預算案。國民黨團在鄭麗文出發前要求延後協商，關聯性已不言自明。這使北京取得了干預台灣政策的有利位置。目前朝野版本內容：行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」金額一兆二五〇〇億元；國民黨版為三八〇〇億元；民眾黨版為四〇〇〇億元，朝野金額差距大。國民黨實力派如台中市長盧秀燕等人，主張金額應拉高至九〇〇〇億元，不必美方發出「發價書」即可通過預算，調升空間令外界關注，但在鄭麗文赴中轉為靜默與觀望。還有統媒操作美國軍售「恐採煞車」假訊息，意圖帶風向，藉此拉回鄭麗文所提三八〇〇億元的縮水版，並堅持須有美方的「發價書」，才能繼續審議新軍購案。層層設置關卡，實質阻擋軍購，目的昭然若揭。

國民黨版所謂要求「收到美方發價書才能審條例」明顯誤導視聽。美方軍售流程中，發價書是代表美方已完成審查並同意供售，英文全稱為Letter of Offer and Acceptance，即「同意供售信函」，這不是初始階段或一般商業可以「討價還價」的「報價單」，而是進入生產階段的文件。國民黨明知此點，卻一味堅持以此作為審議前提，扭曲軍售程序、刻意延宕。這也導致台灣近期增購海馬士多管火箭系統時，因無法支付首期款而需向美方請求展延的尷尬情況。此外，在野黨要求刪除行政院版台美共同研發、國防自主等約三至四千億元的「商購」與「委製」項目。這顯然無視特別預算具備資源集中與穩定性，能更快建構台美國防供應鏈。為反對而反對，勢必削弱自我防衛能力的提升速度。

美國多次表態支持行政院版的完整國防特別預算，顯然不樂見削弱效益、延宕軍購的在野版本過關。美方人士已警告，若台灣未展現防衛決心，讓美國政府認為只是坐享其成，那麼台灣將失去一個「可靠的美國夥伴」。而台美若陷入互信不足局面，將是北京最想要的劇本，這解釋中共為何處心積慮扶植一位弱勢的國民黨主席，不僅能壓制藍營內的親美勢力，還能破壞台美關係，本小利豐。國民黨內不乏憂心者，黨內亦有要角不認同鄭帶往的紅統路線，但至今仍呈散沙狀態，未能集結有力行動。「鄭習會」出現，宛如一場政治風災，鄭麗文為表忠只會更加賣力，首當其衝則是國防特別預算。值此時刻，無分朝野，只要支持更完整的自我防衛方案，就應齊心團結，儘速展開「災後重建」，不使中共干預台灣、削弱台灣的圖謀得逞。

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