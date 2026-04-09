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社論》妄想把戰略資產走私中國

2026/04/09 05:30

鄭麗文穿上小鞋「進京趕考」：全世界都奉行一中政策、不支持台獨。這樣的話語，已經預告她面謁習近平的主題了。當國民黨一行還在上海、南京，突然傳出美、伊達成停火兩週協議。坐在北京主場的習近平，難免要調整一下背景音樂吧。

所謂的「一中政策」，是各國對中國及中華人民共和國政府的基本立場，所以各國的政策內涵不盡相同。「一中原則」，則是中國自己對國際宣稱的主張，自始至終都沒有改變，因為一九四九年以來，中共一黨專政，教條不容更動。以往，老藍男還會在「一中政策」和「一中原則」之間兼顧平衡。如今，黨內傳聞拜中共介選之賜上位，鄭麗文決心向北京一面倒，對美日歐她也不演了。

據學者統計，約五十國「承認」北京的「一中原則」，「台灣是中國的一部分 」；約卅國對於北京此一主張，則以「認知到」、「尊重」等用語，保留戰略模糊；約七十國與中共建交時，沒有涉及台灣。三大類型之一，「中國隊」的俄羅斯稱：承認台灣是中共不可分割的一部分，反對任何形式的台獨，堅定支持中方維護國家主權和領土完整、實現國家統一的舉措。言下之意，連「武統」也支持。之二，美國認知到北京主張的一中原則，同時延續「美台共同防禦條約」精神，自行制訂國內法「台灣關係法」，維持美國確保台灣獨立現狀的能力，提供防禦性武器給台灣人民。之三，我國的邦交國，承認「中華民國台灣是主權獨立國家」，代表二三〇〇萬人。

「美國隊」的「一中政策」，堪稱台灣的海上長城，他們的共識約略如次：一，一九七一年聯大二七五八號決議，確定中華人民共和國政府取得中國代表權。二，他們先後「與匪建交」，美國是最後的句點，不再承認「中華民國政府」代表中國，另以「台灣關係法」維持台灣獨立現狀。三，「美國隊」不支持或反對北京將二七五八號決議扭曲為北京版「一中原則」，且反對片面改變台海現狀。四，台灣現狀是，對內沿用「中華民國」為國名的民主實體，在台澎金馬維持「事實獨立」。五，依「舊金山和約」，日本放棄台澎，卻未規定其歸屬，所以產生了「台灣地位未定論」。該約主要的對手美國與日本，川普政府重申「台灣地位未定論」，高市政府宣稱「台灣有事，就是日本有事」。他們對北京宣稱擁有台灣主權，骨子裡是不以為然的。

所以說，各國有其「一中政策」沒錯，但一來並非每個國家的「一中政策」都有影響力，二來更非全世界都「奉行」北京的「一中原則」。從鄭麗文的口氣聽來，她刻意把「一中政策」偷換成「一中原則」概念，從而合理化自己認可「一中原則」是國際主流。事實上，不僅鄭麗文，其它老藍男也是五十步笑一百步，他們的「一中各表」，真正落實便是「兩個中國」，北京絕對不答應，只是讓老藍男內銷哄騙台灣人，北京要的是「同表一中」這個核心。張惠妹唱國歌（二〇〇〇年），周子瑜揮舞國旗（二〇一五年），都替老藍男測出北京如何踐行「九二共識」。

話說回來，作為當事人，台灣的「一中政策」，頗能影響各國「一中政策」的想像，更是北京與台灣的「中國人」能否將台灣議題內政化的關鍵。國、民兩個主要政黨，其「一中政策」簡直南轅北轍。民進黨：承認中華人民共和國政府代表中國，而台灣是一個主權獨立國家，依目前憲法稱為「中華民國」（「政府」概念轉變為「國家」概念），一邊一國互不隸屬，台灣未來要由台灣人民決定。這是從台灣主體出發的「一中政策」。國民黨：蔣、李時代，三民主義統一中國，建立民主、自由、均富的中國，那一頁翻過去了。如今出了一個鄭麗文，「一中各表」進階至「同表一中」，毫不眷戀「中華冥國」，「台灣人應接受自己是中國人」，千載難逢的「家裡人」，北京自要樹立成「新時代」的標竿人物

然而，全世界的「一中政策」光譜，在在說明「台灣」充滿複雜性與零和性。鄭麗文自以為是：改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。而二戰後歷經八十年，台灣仍是「美國隊」（尤其美國）不變的戰略資產、不沉的航空母艦。華府、北京都心知肚明，鄭麗文企圖建立「奇功」，利用立法院藍白合的機會之窗，把台灣這個戰略資產從美國走私中國。但，這種願景所帶來的，更可能是全球地緣的爆點而非台海和平的降臨。還好，印太與世界局勢不以國、共兩黨的意志為轉移。

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