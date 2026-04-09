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新聞線上》沈伯洋適合選台北市長嗎

2026/04/09 05:30

民進黨立委沈伯洋（資料照）民進黨立委沈伯洋（資料照）

記者陳杉榮

台北市長選戰具有全國領頭羊的指標作用，民進黨目前以具有法學專業的立委沈伯洋呼聲較高，但黨內顧慮也多，深怕沈的資歷太淺，沒有選舉經驗，不能「母雞帶小雞」，萬一爆衝，負面「外溢效應」將衝擊全國選情，又說他沒有市政準備，難以說服天龍國市民，這些顧慮都有道理，但其他人選更好嗎？

台北市八次民選市長，民進黨只當選過一屆。一九九四年第一次民選，國民黨推出黃大洲，新黨推出趙少康，藍營分裂，陳水扁以四成三六選票當選，政績斐然；一九九八年爭取連任時，只拿下四成五九選票，被超人氣的馬英九擊敗。從此民進黨在台北市就沒了「必勝」的決心；李應元、謝長廷、蘇貞昌、陳時中的得票都在三成二到四成四之間，無法突破。甚至認定既然打不贏，只要打得漂亮就沒輸，首都選戰質變成天王的「選舉試驗所」，也沒有培養首都市長的積極準備。今天的困局，早可預料。

在這種困局下，蔣萬安市長連任無堅不摧嗎？民進黨毫無勝算嗎？只怕也未必。首都市長有高度政治性，二〇一四年雖無「綠白合」之名，假墨綠的柯文哲，獲得民進黨禮讓，拿下五成七高票，擊潰只拿四成一的國民黨連勝文。柯文哲並不是稱職的母雞，言行爭議也很多，搭著太陽花運動的便車，享用民進黨的選舉資源，在馬英九執政的情況下，輕取首都。

民進黨在中央連續執政，有資源也有包袱，推出的台北市長參選人知名度很重要，有知名度才有支持度，沒有知名度，學歷再高、資歷再深都沒有用，柯文哲當年以「柯P」之名度遊走，奠定當選的基礎。有爭議的韓國瑜為何在二〇一八年當選高雄市長，就是韓的知名度超高，形成「韓流」，全高雄「賭爛」民進黨的票都投給他。如果沒有高知名度，韓不可能當選。

台灣歷來大型選舉，有個特別現象，當選者幾乎都有諧音或綽號。例如陳水扁「阿扁仔」和馬英九「小馬哥」，李登輝「阿輝伯」和蔡英文「小英」，其他如郝龍斌「大頭斌」、柯文哲「柯P」和韓國瑜的「韓總機」。沈伯洋外號「PUMA」，又是中共列為台獨頑固份子的「眼中釘」，若能獲得提名，具有強大的主權意涵，更可以直接挑戰蔣萬安和蔣介石、蔣經國兩位故總統「反共路線」的連結，在中共和在地協力者猛攻，以及綠營支持者的力挺之下，他的知名度必將大幅提高。或許冥冥之中，「PUMA」也是選戰的助力。

但選舉不能僥倖，民進黨要選民支持，光靠知名度是不夠的，要拚也要經營，不要讓台北市民一直認為民進黨在經營「雨傘店」，碰到下雨才開店，碰到選舉才出門騙票，「在地經營」是國民黨至今仍穩守地方政權的不二法門，很會選舉的民進黨，若不能在地方扎根，未來的每一次選舉都不容樂觀！

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