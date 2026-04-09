自由廣場》柯文哲可惡之處 不只一端

◎ 鄧鴻源

民眾黨李貞秀質詢卓院長有關詐騙問題，說台灣已成為詐騙王國，且詐騙者可以交保。但仔細盤點，她自己不就是詐騙者？來台灣只結婚一年就離婚，還帶了幾個小孩來台灣，目的為何？

看看白藍，民眾黨現在無法開除她，她還揚言要控告遭威脅，而民眾黨中央包庇中共派來的陸配干涉台灣內政，而國民黨簡直就是中共代言人，目前只有民進黨在捍衛台灣的主權與自由民主。

請繼續往下閱讀...

柯文哲可惡的地方，不在於那二一〇萬元所謂政治獻金，因為他還有圖利、侵占與背信等罪名，圖利威京上百億元，回饋卻不成比例，還將政治獻金當作私款匯給自己兒子的股票帳戶。此外，就是將民眾黨當成中共統戰台灣的平台，用徐春鶯與李貞秀來擾亂台灣社會。

表面上，柯說是海選各方人馬，可是找到人都是一群「阿里不達」的痞子，除了別有居心的兩個中配外，還有一票不學無術的痞子，問政沒半撇，罵人最會，格調遠不如其它在野黨。像是社會民主黨的苗博雅與基進黨秘書長吳欣岱，她們雖然年紀輕，卻說理清楚，口才一流，且都有強烈的台灣意識，尤其吳欣岱還是外省第三代，真是令那些台語說得很溜卻刻意加入國民黨的台灣人羞愧。

柯夫婦也是很病態，明明是國民黨人檢舉他、提供資料控告他，司法起訴他，他們卻總是賴給總統，簡直莫名其妙，更何況柯案是司法問題，非政治問題。

平心而論，無論是時代力量、社會民主黨或基進黨，都比民眾黨好很多，因為他們都有台灣為主體的共識，對執政黨的政策不會盲目反對，他們認為只要合理，該支持的就支持。希望政府與民眾，大力支持藍白以外的小政黨，因為他們才是忠誠的反對黨。

（作者是大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法