自由廣場》當反共理由仍在，國民黨為何改變？

◎ 沈言

我們從小就在國民黨的反共復國教育下長大。作文寫過「長大以後想當蔣總統」，那時候甚至以為總統本來就該姓蔣。課本裡是「殺朱拔毛」，牆上貼的是「小心匪諜就在你身邊」。那是一套非常清楚的敘事：中共這個政權會滲透、會擴張，最終會侵略。

這些內容，當年不是情緒，而是理由。因為中共是一個一黨專政的體制，沒有民主制衡，權力可以直接動用國家機器。對內可以壓制，對外就有擴張的能力。這也是當時反共的核心邏輯：不是因為討厭，而是因為這樣的制度本身就具有風險。

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問題在於，這個制度改變了嗎？沒有。中共仍是一黨專政，言論與政治空間依然受到控制。對外行動反而更積極，軍機繞台、軍演擴大、區域壓力持續增加。這些條件和當年國民黨教育我們時所描述的，並沒有本質上的差異，但國民黨的立場卻轉了，更直接的證據，是行動本身。

近年國民黨重要人物多次赴中交流，例如連戰、吳伯雄、馬英九、夏立言等人，與中共高層互動已成常態。這些行動的理由很清楚，透過交流降低緊張、改善關係，但結果又是什麼？

沒有改善。相反地，軍機繞台更頻繁，軍演規模持續擴大，區域壓力逐步升高。也就是說，在交流持續增加的同時，威脅並沒有下降，反而更明確、更制度化。這一點，讓整個論述出現斷裂。如果交流能降低風險，那現在應該看到壓力減少；但實際情況是，交流在增加，壓力也在增加。那就代表問題不在於「有沒有交流」，而在於交流並未改變對方的行為模式。

兩次國共合作的結果都已經寫在歷史裡，最後都是破裂與清算。這些經驗本來是用來提醒風險的，但現在卻很少再被提起。不是歷史失效，而是判斷標準被替換。當制度沒有改變，威脅沒有消失，交流也沒有帶來改善，那立場的轉變就不能再用「務實」來解釋，而必須回答一個更直接的問題：為什麼在相同條件下，會得出完全相反的結論？除非，考慮的從來就不是和平與安全。

（作者是評論員）

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