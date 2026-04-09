自由廣場》誰逼著台灣吞下兩岸中國人的政治迷幻藥？

◎ 秦靖

鄭麗文率團踏上南京，在中山陵前上演了「哭陵大戲」，滿口「和平的種子」，更挪用孫中山的遺訓，強行銬上「兩岸中國人」的統戰枷鎖。然而，台灣人想要大聲質問，鄭麗文口中的「和平種子」，究竟是要種在誰的土壤上？

首先，鄭麗文大談和平，將姿態擺得極低，彷彿台海如今兵凶戰危，全是台灣人不夠委曲求全。而她刻意粉飾了最致命的真相，是誰的獨裁蠻橫，將台灣推向戰爭的邊緣？

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台灣從未主動挑釁，更沒有窮兵黷武。今天讓兩岸需要「祈求」和平的元兇，正是那個軍機日日越過中線，在國際上無所不用其極絞殺台灣生存空間的共產黨！鄭麗文高唱和平，卻對霸凌者噤若寒蟬，這種不敢直指加害者的「和平訴求」，說穿了，就是向獨裁者卑躬屈膝的政治遮羞布。

其次，鄭麗文說，將情緒的最高潮，廉價地揮霍在一百卅年前的甲午戰爭，企圖用巨大的歷史結痂來煽動仇日情緒，藉此炮製「兩岸同胞共同受苦」的悲情幻覺。但令人不齒的是，她對近代中共政權的獨裁蠻橫竟隻字不敢提！輕描淡寫所謂「內部的矛盾與自相殘殺」，卻沒有勇氣點名中共建政以來對無數生靈的殘酷迫害；她痛批當年日本的擴張野心，卻對今日中共在印太地區的軍事擴張、對台灣的文攻武嚇徹底裝瞎。

最後，面對毫無妥協空間的兩岸僵局，鄭麗文竟選擇啟動政治時光機，將論述強行倒轉回一九二五年。企圖在「振興中華」的歷史餘燼中尋找與中共的共同語言，甚至拿習近平的「植樹」口號進行阿諛奉承的攀附。

事實上，北京要的「兩岸中國人」，是只能跪伏在統治下的順民，絕不容許有平起平坐的餘地。鄭妄想用「兩岸中國人」的民族迷幻藥來掩蓋中共的野心，這不僅是麻痺台灣人民的武裝警覺，更是引狼入室的危險行徑。

（作者是教育工作者）

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