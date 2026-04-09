自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》誰逼著台灣吞下兩岸中國人的政治迷幻藥？

2026/04/09 05:30

◎ 秦靖

鄭麗文率團踏上南京，在中山陵前上演了「哭陵大戲」，滿口「和平的種子」，更挪用孫中山的遺訓，強行銬上「兩岸中國人」的統戰枷鎖。然而，台灣人想要大聲質問，鄭麗文口中的「和平種子」，究竟是要種在誰的土壤上？

首先，鄭麗文大談和平，將姿態擺得極低，彷彿台海如今兵凶戰危，全是台灣人不夠委曲求全。而她刻意粉飾了最致命的真相，是誰的獨裁蠻橫，將台灣推向戰爭的邊緣？

台灣從未主動挑釁，更沒有窮兵黷武。今天讓兩岸需要「祈求」和平的元兇，正是那個軍機日日越過中線，在國際上無所不用其極絞殺台灣生存空間的共產黨！鄭麗文高唱和平，卻對霸凌者噤若寒蟬，這種不敢直指加害者的「和平訴求」，說穿了，就是向獨裁者卑躬屈膝的政治遮羞布。

其次，鄭麗文說，將情緒的最高潮，廉價地揮霍在一百卅年前的甲午戰爭，企圖用巨大的歷史結痂來煽動仇日情緒，藉此炮製「兩岸同胞共同受苦」的悲情幻覺。但令人不齒的是，她對近代中共政權的獨裁蠻橫竟隻字不敢提！輕描淡寫所謂「內部的矛盾與自相殘殺」，卻沒有勇氣點名中共建政以來對無數生靈的殘酷迫害；她痛批當年日本的擴張野心，卻對今日中共在印太地區的軍事擴張、對台灣的文攻武嚇徹底裝瞎。

最後，面對毫無妥協空間的兩岸僵局，鄭麗文竟選擇啟動政治時光機，將論述強行倒轉回一九二五年。企圖在「振興中華」的歷史餘燼中尋找與中共的共同語言，甚至拿習近平的「植樹」口號進行阿諛奉承的攀附。

事實上，北京要的「兩岸中國人」，是只能跪伏在統治下的順民，絕不容許有平起平坐的餘地。鄭妄想用「兩岸中國人」的民族迷幻藥來掩蓋中共的野心，這不僅是麻痺台灣人民的武裝警覺，更是引狼入室的危險行徑。

（作者是教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書