自由廣場》去美元化浪潮下 台灣黃金如何布局？

◎ 魏世昌

近年來，隨著地緣政治風險升高，和「金融制裁」在國際衝突中被更頻繁地動用，「去美元化」逐漸成為各國央行重新調整資產配置的重要方向，其中最明顯的趨勢之一，便是增持黃金。

黃金之所以再度受到重視，不僅因其具備避險資產的角色，更在於不依附任何單一國家信用。在俄烏戰爭後，部分國家外匯資產遭凍結，使各國更加警覺，過度集中於美元體系可能帶來政治風險。因此，不少國家開始提高黃金比重，以分散風險並強化金融自主性。

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相較之下，台灣的資產配置顯得相對保守。央行公布的外匯存底統計通常不包含黃金，即便將黃金納入整體準備資產，其占比大致仍僅落在一成以內。這不僅低於全球央行平均水準，也與主要經濟體形成明顯落差。

法、德國的高黃金比重部分源於歷史累積，但其長期未大幅調整，也反映其對風險分散的重視，對這些國家而言，黃金不只是資產配置的一環，更象徵金融穩定與國家信用。即便在金融市場高度發展的情況下，仍選擇保留高比例黃金，反映其對風險分散的高度重視。

台灣之所以未跟進，關鍵在於外匯存底的功能定位。對央行而言，外匯存底不僅是資產，更是調節匯率的重要政策工具。在此考量下，資產的流動性至關重要。美元資產具備市場深度與高度流動性，能在必要時迅速進場調節市場，這是黃金難以取代之處。

此外，收益性亦是現實考量。美元資產如美國國債可提供穩定利息收入，黃金則不具孳息能力，長期持有還需負擔保管成本。在兼顧穩定與收益的前提下，偏重美元配置，自有其制度上的合理性。然而，當全球逐步降低對單一貨幣依賴時，台灣仍高度集中於美元資產，潛在風險亦隨之升高。一旦國際金融情勢出現劇烈變動，或美元體系本身承受壓力，過度集中的配置，可能反而壓縮政策調整空間。

更值得注意的是，黃金在極端情境下，成為維繫信心的重要資產。當貨幣體系出現動盪時，其所承載的不僅是價值本身，更是一種對金融穩定的基本信任。這也是各國即便在現代金融體系下，仍持續增持的重要原因。

當然，這並不意味台灣必須大幅調整策略。但在全球趨勢轉變之際，是否應適度檢視現行配置，在流動性、收益性與風險分散之間取得更佳平衡，已是無可迴避的課題。從更長期的國家金融安全角度來看，央行或可納入「國家級黃金戰略」的思考，審慎評估黃金在整體準備資產中的定位與功能，或許才是更穩健的選擇。

（作者是資訊工程師）

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