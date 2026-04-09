自由廣場》外送員要良民證 藍白選立委可以有前科？

◎ 楊智強

立院內政委員會排審《選罷法》修正草案，藍白急欲推翻「排黑條款」。相較於民進黨主張維持黑金槍毒終身禁選，反觀國民黨竟試圖放寬《洗錢防制法》與《毒品危害防制條例》的參選門檻，企圖將「終身禁選」弱化剩下法官裁量的「褫奪公權」。這種為黑金勢力量身打造的解套方案，無疑是假「人權」之名行「毀法」之實，更是對台灣民主誠信的公然背叛。

政壇向下沉淪，對比大街小巷外送員的生存現狀，顯得極其諷刺。在台灣，兩大外送平台要求「良民證」作為入行門檻，以證明其社會誠信，保全、教職人員等亦然。但掌握立法大權的藍白立委，卻忙著推動讓犯過洗錢、毒品罪的人能重返政壇。「民間高標、政壇低標」的階級落差，正是此次修法中最令人嗤之以鼻的真相。

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平心而論，執政黨此次提出修正意見，核心在於解決法理上的「輕重倒置」。現行法律下，傷害罪或公共危險罪如酒駕，遭判處「易科罰金」者可參選，相較緩刑者終身禁選，確實比例原則失衡。民進黨堅持「黑金槍毒終身出局」的底線，尋求法理邏輯的撥亂反正，展現的是法治國家的專業與自律。然而藍白將參政權無限上綱，卻無視政治人物應具備更高的道德自律；修法不僅是為了緩刑，更是為了讓黑金罪犯全面復權，開闢回歸大道的免死金牌。

捍衛一致性的公平正義是普世價值，國人支持針對法條矛盾進行撥亂反正，避免司法工具淪為政黨鬥爭的狙擊槍；但絕不能容忍立法者利用自身權力，為自己開創一套優於庶民的生存標準。對藍白兩黨而言，這並不是邏輯修補，而是為求保住黨內候選人，無視社會觀感的階級脫逃。

如果社會要求基層勞工必須維持完好的良民紀錄，那麼對於制定全民法規、審查國家預算的立法委員，其道德標準更不該有絲毫退讓。民進黨必須守住底線，嚴防藍白將《選罷法》變為黑金復辟的投名狀。別讓國會殿堂淪為有權者的避風港，若出現「立委誠信不如外送員」的民主怪象，將是台灣法治史上的一場悲劇。

（作者是社會科教師）

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