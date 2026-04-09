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自由廣場》和平不是投降 躺平只會迎來更大威脅

2026/04/09 05:30

◎ 衛重華

台灣最近出現一個極具爭議的對比，一方面，海洋委員會主委管碧玲對外揭示中國海警、軍艦與科研船持續在台灣周邊活動，讓國人知曉台海並非風平浪靜；另一方面，國民黨卻拋出「和平才能躺平」的廣告，試圖以輕鬆甚至帶有逃避意味的語言，淡化當前嚴峻的環境。如此落差，不只是認知錯位，更是對國家安全現實的刻意扭曲。因為第一線單位還在揭露威脅、提醒國人居安思危，卻有政客選擇用話術包裝危機，本身就是一種誤導。

長期以來，國軍在台海問題的態度其實非常清楚，那就是「備戰而不求戰，應對而不挑釁」。國軍並非未掌握共軍動態，而是在資訊揭露與社會穩定之間維持高度節制。沒有頻繁公開共艦環台細節，並不代表威脅不存在，而是專業判斷下的風險管理。事實上，從近年共軍機艦常態化擾台，到海警船跨越界線的執法灰色操作，中共早已將台灣周邊海空域轉化為壓力測試場。國軍之所以選擇穩定應對，是為了讓社會維持正常運作，而不是讓恐慌主導民心。正因如此，當政府開始更明確揭露這些威脅時，應被理解為警訊的提升，而非危機的製造。

然而，國民黨將「和平」簡化為「躺平」，本質上就是將國家安全問題去戰略化、去現實化。這種論述隱含一個危險前提，那就是只要降低對抗、釋出善意，中共就會相應收手。但現實恰恰相反，中共從未放棄以武力解決台灣問題，反而透過軍事壓迫、法律戰、輿論戰與經濟滲透等多層手段，持續削弱台灣的抵抗意志。所謂「躺平換和平」，其實就是在認知戰層面主動繳械，把自身防衛意志當作談判籌碼交出去。這不僅無助於降低風險，反而會讓對手誤判台灣社會的決心，進一步加大壓力。

更荒謬的是，部分政客似乎仍相信，透過個人或政黨的交流，可以讓北京改變其對台戰略，甚至讓最高領導人公開承諾放棄武力。這種說法不僅缺乏基本的國際政治判斷，更忽略中共體制的本質。對中共而言，對台政策從來不是個別政治人物可以左右的，而是深植於其政權合法性與民族敘事之中的核心議題。任何期待透過「關係好」、「態度軟」就能換來戰略讓步的想法，本質上都是對威權體制運作的誤讀，甚至是一種自我安慰式的政治幻想。

台灣真正需要的，是建立在實力與清醒認知之上的和平，而非建立在錯誤期待與自我麻痺上的短暫安靜。國軍全年三六五天持續戰備、強化演訓，正是為了避免戰爭發生，而不是在為衝突鋪路。真正渴望和平的人，是那些在第一線守護國家的軍人，而不是在後方用口號描繪虛幻安全的政客。當威脅從未消失，甚至持續升高時，選擇「躺平」不是避戰，而是放棄防衛的開始。台灣社會必須清楚分辨，什麼是負責任的和平，什麼只是包裝過的投降。

（作者是軍人）

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