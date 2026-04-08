自由廣場》﹙鏗鏘集﹚左中國右中國合一；台灣在地新生國家

◎ 李敏勇

一九四九年，中國共產黨革命推翻中華民國以後，原中國成為中國共產黨一黨專政的左中國，台灣成為挾中華民國流亡來台的右中國。民主化以後的台灣，中華民國不盡為中國國民黨挾持的右中國。在某種意義上，在台灣的中華民國是台灣，不是中國，但中華民國的中國論成為中國國民黨以台灣為中國的紐帶；蔣後時代，中華民國台灣化，中國國民黨已不再壟斷台灣的統治權力時，蔣後黨人圖謀扶持中華民國回歸中國。

如果中國國民黨這麼急切回歸中國，就放手台灣，讓生活在台灣，已成為台灣這個國家的人民，好好經營這個有中華文化基因的國家吧！這會是中國史或世界史的新里程。

請繼續往下閱讀...

建議中華人民共和國接受原中國國民黨中國論者，帶領願意回歸中國者回歸。就讓台灣以一個海島小國發展，若中華民國國號形成對代表中國的中華人民共和國侵權，台灣也可以將中華民國國號交給中國國民黨帶回中國，併列於南京的歷史碑銘。請中華人民共和國接納返回中國的中國國民黨。或許在台灣已不合民主化時宜的中國國民黨，在中國仍可派上用場，裝飾中華人民共和國的民主場面，改善中國的世界觀瞻。

台灣應保障隨中國國民黨回中國的人民生命安全、財產自由。台、中兩國建立正常外交關係，回歸中華人民共和國的中國國民黨人可以自由選擇去中國成為公民，或以僑民身分留在台灣。

如果這樣，台灣與中國就向世界宣告走向新時代，既解決國民黨中國和共產黨中國長期糾葛的歷史課題，也解決台灣與中國的糾葛。讓台灣脫離中國國民黨的宰制或說牽絆，台灣海峽或太平洋海域的爭端和衝突或因此改善，形成東亞的和平局面。

讓台灣以自己的立場面對中國吧！一八九五年，台灣被清帝國割讓給日本。一九四九年，中國國民黨挾代表盟軍接收進佔的台灣與中華人民共和國互爭中國的正統。台灣被決定的歷史必須經由主體性建立去療癒，被殖民症候群病理才能改善。而中國國民黨挾中華民國想壟斷台灣統治權力的殖民症候群，也才能解決。

中國共產黨以左派政黨和中國國民黨的右派政黨在中國形成兼顧左右意識形態政黨的國家，或許才是中國新的政治方向。中國國民黨在台灣遇到困境，中國共產黨的中國也遇到發展困境。國共形成一個中國，讓台灣以一個有中國文化基因的獨立國家發展。將一新中國面貌，展示中國成為正常現代國家的可能。

國共中國已糾葛將近八十年，中國國民黨在台灣並不適應民主化轉型。中國在經濟的走資化已代表修正主義路線有成，若能在一個中國的立場以收納中國國民黨回歸中國，並讓台灣在中國之外另行發展，將開啟歷史的新紀元。想留下來的就以台灣國民黨參與台灣的國政吧！這樣締造和平的願景，不只是台灣之福，中國之福，也是東亞之福，更是世界之福。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法