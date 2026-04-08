自由廣場》螃蟹戰爭 AI對戰下的台海防衛新論

◎ 張厚光

隨著生成式人工智慧與自動化載具的技術井噴，二〇二六年的台海防衛邏輯已悄然發生質變。當外界仍聚焦於飛彈射程與機艦數量時，一場由演算法主導、被戰略界稱為「螃蟹戰爭」的AI對弈，已在數位虛擬空間中反覆上演。這場推演不僅揭示了現代戰爭的殘酷，更為台灣的「系統韌性」提供了關鍵啟示。

所謂「螃蟹戰爭」，意指戰場形態如同甲殼類生物：外殼堅硬（反介入防禦）、兩翼鉗制（無人蜂群），且充滿了橫向的試探與拉鋸。在AI對AI的推演中，傳統的直線登陸或全面強攻已非首選，取而代之的是「極低成本、極高密度」的消耗戰。

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推演顯示，AI的戰略邏輯會優先啟動大量低功耗的水下無人機（UUV）與低空巡飛彈。這些「數位螃蟹」並不追求單次的大規模破壞，而是透過橫向的側襲與電磁干擾，讓對方的打擊鏈陷入「資訊過載」。當雙方算力互耗，戰場將進入一種極高頻率的動態平衡—沒有絕對的贏家，只有不斷被抵銷的攻擊。

這給予台灣防禦策略最深刻的啟示，在於從「雷雨」轉向「氣候」的思維轉變。過去我們追求昂貴的單體武裝（雷雨），但在AI對弈中，決定勝負的是整體的系統環境（策略氣候）。我們必須建構一種如甲殼生物般「外硬內韌」的結構：外部依靠低成本、不對稱的無人機群作為硬殼；內部則藉由社會韌性與能源自給能力作為支撐。

更關鍵的結論是AI對「連鎖崩潰」的警示。當演算法發現武力攻堅成本過高時，戰線會立即轉向社會認知與民生基礎設施。這正是筆者一貫主張的「動態和平」核心—防禦不應僅止於灘頭，更在於維持系統的「非暴力博弈」能力，讓對手AI在計算成本與風險後，得出「戰則兩傷」的邏輯死鎖（Deadlock）。

台灣不需要在算力競賽中擊敗大國，但必須證明我們具備讓對方演算法失效的「戰略韌性」。唯有當防衛策略能像螃蟹一樣，在夾縫中靈活橫行且具備堅韌防禦時，我們才能在AI時代的台海棋局中，換取真正的動態和平。

（作者服務於漢翔公司）

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