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自由廣場》國民黨難道不怕與鄭麗文共亡？

2026/04/08 05:30

◎ 吳易翰

鄭麗文就任國民黨主席以來，化身「促統女力」，不僅擋國防、反對台美貿易，更投書國際期刊宣稱「台灣不必選邊站」，完全是在模糊中共對台的威脅。

當今的「藍白複合體」持續「打著民主反民主」，不僅讓國會寫下最爛紀錄，成為史上第一個「不審查總預算」的預算會期，還強推黨產解套、紅媒復活、貪污助理費合法化，連黨內要角都嗆AIT主管只比科長大，國民黨在鄭麗文的帶領下，已呈現「黨內失控，國會失職」的窘境。

根據美麗島最新民調顯示，鄭麗文信任度崩壞，不信任度高達五四‧五％，信任度下跌四‧八％，僅剩廿三‧九％，而政黨支持度，綠、藍、白支持率分別為卅四‧七％、十六‧八％、七‧四％，藍白支持率即使加總，依舊打不過民進黨。近日，連政治立場親藍媒體人都指出，藍營已經出現選舉危機，若不在六月前「逃命」，恐怕會一次丟掉六到七個執政縣市。

鄭麗文一廂情願地認為只要高唱「鄭習會進行曲」，可以成為年底地方選舉的「勝利魔法」，完全不理會黨內縣市長候選人擔心擋軍購及杯葛總預算，可能影響選舉的「求救之聲」。

鄭麗文為何敢肆無忌憚發表「紅統式言論」，無非是其背後擁有中共勢力支持的「挺鄭堡壘」，短時間內仍會「穩坐黨中央」。至於黨內縣市長候選人頂多以「表面切割法」繼續參戰，但是到今年底時，「民意法庭」就會給予審判了！

（作者是政治工作者）

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