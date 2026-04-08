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自由廣場》剖析中國國民黨的躺平哲學

2026/04/08 05:30

◎ 張國財

莎士比亞說，玫瑰即使換了名字，它也依然芬芳。同樣道理，投降換個名字，它還是同樣悲慘！

動物頻道告訴我們，兩隻野狗對峙時，率先下垂尾巴的一方，就是在示弱；這一招如果還不夠表達臣服，還有更諂媚的方式，就是四腳朝天仰躺著，露出脆弱的肚皮，以示絕對的拒絕抵抗─打不還手之外，還保證不會逃跑！所以，狗狗的世界告訴我們，躺平換和平，就是不折不扣的投降換和平。回到人的世界，又何嘗不然？畢竟，舉雙手投降，好歹人還是像個人站著的；躺平式的投降，還像個有骨氣的人嗎？

看看為了鋪陳「習鄭會」的「遠景」與「願景」，中國國民黨以AI影片，喊出的「有和平才能躺平，和平最大」口號，加上鄭麗文們一向津津樂道的「統一」，其實，中國國民黨的邏輯就是：「有『統一』（其實是將投降換了個裹上糖衣的名字）才能和平、有和平才能躺平」！

問題是，歷史告訴我們的，跟中國統治當局煞有介事簽訂了一條又一條和平協議的內蒙（一九四七）、新疆（一九四九）、西藏（一九五一），同樣都難逃血腥鎮壓、種族清洗的下場！中國國民黨推銷的「統一（投降）→和平→躺平」三部曲，其實隱瞞了包藏禍心的關鍵字，完整的敘述應該是「統一（投降）→簽和平協議→躺平在墳墓、監獄、再教育營或手術枱上被活摘器官」！

和平向來不是投降的紅利，悲慘世界才是投降的下場。中國國民黨的生存哲學一向是，管它在朝在野：對內，能撈就撈、能混就混！對外，就躺平，就反軍購、反武裝，拒絕上戰場；明知天下沒有白吃的午餐，卻大做免費和平的白日夢！如此把躺平當「能撈就撈、能混就混」的對外延伸的中國國民黨，不是台灣亟需割除的毒瘤，又是什麼？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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