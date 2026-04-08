自由廣場》﹙林保華專欄﹚發揚英雄主義 剷除躺平懦夫

二〇二六年是自由民主與獨裁專制對決，AI高科技相互競爭的萬馬奔騰時代，以中國為首的獨裁陣營正在不擇手段欺騙、分化、盜取自由世界之時，台灣作為自由世界重要的一員，也是最前線的一員，應該更加挺身而出，而不是如同國民黨權貴那樣，假借「和平」之名躺平而讓習近平上下其手，整死台灣。

昨天國民黨主席鄭麗文避開抗議民眾走商務通道到中國訪問，正是在執行這一買賣，在「全世界都奉行一中政策（原則）」下，讓台灣墮入陷阱，自取滅亡。什麼叫「奉行」？就是「奉命而行」，鄭麗文被習近平「召之即來」，在習近平面前躺平，任其蹂躪台灣，台灣人豈可任其為所欲為，像中國年輕人一樣在獨裁者高壓面前束手無策而躺平？台灣是民主國家，充滿活力，台灣人必須剷除躺平的懦夫，讓台灣站起來，與美日等民主國家聯手，創造嶄新的、活力十足的台灣。

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伊朗之戰，雖然不太順利，但是美國與以色列仍然不斷創造奇蹟，最新的奇蹟就是美國救回在伊朗境內跳傘的飛官。受傷的飛官以無比毅力爬上兩千多公尺的稜線，躲過伊朗軍隊追捕；而美軍也動用數百人與一百多架飛機，分七路救援，其中六路是分散伊朗注意力，只有一路才是真的，結果還自爆兩架C-130運輸機受損，另派三架其他飛機載走傷員與救人部隊。這其中的快速決策與調派不言而喻。而整個救人過程直通五角大廈和白宮，從總統到戰士都是心連心，不惜代價救人！相信好萊塢很快就有新片出來，描述美國的英雄主義，增強美國人的自豪感與光榮感，無愧於世界第一的超級強國。

台灣是中小國家，台灣人也有可以自豪的地方，例如台灣的半導體領先全球，護國神山台積電的技術也是全球最先進的。然而許多台灣人看不到自己的成就，像鄭麗文還匍匐在習近平腳下躺平。一些台灣年輕人一聽到打仗就六神無主。一九九五年中共開始軍演，可是三十年過去了，至今共產黨佔領台灣了沒有？我們小時候喜歡玩打仗遊戲，如今似乎沉寂，只追求小確幸，以致社會上瀰漫苟安氣氛。當年宣傳的「蛙人」以激勵鬥志，樹立軍人的榮譽感，現在被「和平」所侵蝕。社會在轉型，然而傳統的反共鬥志如何可以不隨之轉型？這個我們研究過嗎？

「和平」成了唯一價值，為了和平，做奴作婢都情願？在這種氣氛最濃厚的國民黨權貴裡，鄭麗文得以擔任黨主席。這和美國的價值觀背離，國民黨要如何親美？想親美而拿不出行動，也是懦夫。

台灣不是沒有英雄，二〇二二年在烏克蘭犧牲的阿美族人曾聖光即使不入忠烈祠也應該有個褒揚狀。二〇二五年桃園「挖土機超人」林鴻森赴花蓮救災不幸遭刺傷引發敗血症去世；在北捷擋住張文隨機殺人的余家昶不幸身亡，都入了忠烈祠。社會氣氛有改善，但還遠遠不夠。

（作者林保華為資深時事評論員）

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