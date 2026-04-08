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社論》你被「鄭躺平」代表了嗎？

2026/04/08 05:30

四六事件（一九四九）次日，鄭南榕自焚忌日（一九八九），鄭主席代表毫無悔歉的黨，啟程赴中「躺平之旅」。先前，王金平為她打氣：在立法院，國民黨是最大黨，在野力量團結一致，實質過半；六都在內的廿二縣市，國民黨在十五個縣市執政，友軍兩席，佔絕大多數；賴政府則僅以四十％選票取得政權。所以，鄭麗文的代表性無庸置疑。這番話，頗有偷換概念之嫌，談國民黨算席次，談賴總統卻是算票數，而且，把不同層次的民意混為一談！

民主選舉，是在特定遊戲規則下的競爭，選區劃分、選舉人數、投票率、民意流動的結合產生了當下結果。當選人選票門檻，或過半或多數，視規則而定。那麼，民主選舉的合法性、正當性基礎何在？其實，最高判準不在於當選人的得票多寡，而是，一、不參加投票者，乃基於自由意志不行使投票權，或者，他們以不投票來行使公民權，例如沒有任何候選人值得他們的支持。二、參加投票的公民，不論投給哪位候選人，都有一個假設前提，亦即，支持他們願意去投票的遊戲規則，而這套制度可能是過半、多數當選。可以說，當選者，是在被選民認可的遊戲規則之下，獲得過半或多數選民支持而當選，其合法性、正當性不是以得票多寡來論高低的。

在我國，總統選舉，「以得票最多之一組為當選」，不需過半。這就好比，雖然不全然相同，田徑賽的第一名與第二名，到達終點的時間差，也許一分鐘，也許一秒鐘，但不能用這種差距來比較另一場比賽，稱某一面金牌的含金量與另一面孰高孰低。如果連這一點也要爭辯，那便意味著根本懷疑遊戲規則。果真如此，那就應該先停止比賽，好好修改為大家都能接受的輸贏規定再進行比賽，不然，願賭不服輸，沒完沒了。假設，奧運各種的比賽，結果出來了才開始爭論規則，那麼，奧運就會淪為辯論大賽，不如先停辦，把每一種比賽規則重新設計，令所有參賽者口服心服，再讓他們入場一較高下。

民主政治，是分層運作的。今年的九合一，屬於地方選舉。二〇二四的總統副總統、立委選舉，則是中央選舉。總統，統率全國陸海空軍，依法公布法律，行使締結條約及宣戰媾和之權，依法宣布戒嚴，依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權，依法任免文武官員，依法授與榮典等等。立法院：有議決法律案，預算案，戒嚴案，大赦案，宣戰案，媾和案，條約案及國家其他重要事項之權。憲法本文，對於中央與地方之權限，也明訂了層層負責的權力區分。這就說明了，投票選舉依總統副總統、立委、縣市長及議員、鄉鎮長及代表、村里長等等，每一張選票賦予不同選舉不同職權，下一層選舉不能決定上一層選舉，那要由另一張選票來決定。而不同層次的選票，選民的考量不盡相同。

另，民主政治的民意如流水，而且瞬息萬變。當選人就任後的表現，環境的變化，選民的驗收，影響著每一張選票的下一次投票意向。二〇二四投票時，多少人知道，傅崐萁們、黃國昌們會打著民意反民意、國民黨會迎合北京反軍購？二〇二四以來，民調趨勢顯示，藍白支持度每下愈況，兩黨主席信任度崩跌，但藍白合過半的立委，偏偏不對卓揆提不信任案，因為這將導致全部立委重新改選，尤其全屬不分區的民眾黨禁不起改選檢驗。如此一來，它們的優勢，形將提前結束。鄭麗文亦復如此，她的信任度江河日下，連國民黨內都不是共主。這樣的黨主席，有何民意基礎，以和平使者之名赴中「以交流取代交戰」？更像是求見習近平，加持自己的黨內地位吧！

反觀，中共黨國及習近平，又有什麼民意基礎、代表性？一黨專政，以黨治國，不准妄議中央，只准堅決擁護領導核心，國安優於經濟，民族偉大復興，被文明世界視為侵略軸心。沒有民意基礎、代表性的領導人，經常笑傲於邪惡國家、流氓國家、失敗國家，因為槍桿子出政權。那些人手握生殺大權，卻未獲得人民賦權，靠的是恐怖統治禁止人民申冤，反對組織扼殺於萌芽。鄭麗文求見習近平，這場會面即使成局，也就是「中國隊」的江湖派對。唯，國民黨作為最大在野黨，卻與敵國聲氣相通，堪稱台灣民主的破口。鄭麗文，徐春鶯，一內一外，一搭一唱，細思極恐。幸好，二三〇〇萬的頭家，還有選票得以自由表達意志，不必融入中國十四億人，只能奉天承運被代表。

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