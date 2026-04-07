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自由廣場》打詐只剩KPI 誰來守住弱勢者

2026/04/07 05:30

◎ 范振家

這幾年，台灣最常見的一種政策幻覺，就是把「上線」當成「到位」。系統做成了、App推出了、流程雲端化了，彷彿就等於治理升級。數位發展部公布的「一一四年數位近用調查」看來亮眼，家戶連網率達九三．四％，十二歲以上民眾個人上網率達九十．三％。但這些數字只能證明數位化推得很快，卻不能證明數位平權已經實現。

真正不該被平均數掩蓋的，是那些仍被留在門外的人。政府資料顯示，六十歲以上男性上網率為六六．四％，女性更只有五七．五％。這表示不少長者其實仍處在「半進入、半排除」的狀態。對他們而言，數位轉型不是更方便，而是掛號更繞、驗證更多、金融通知更難懂。當公共服務愈來愈依賴手機與線上流程，卻沒有保留足夠清楚、友善、可由真人協助的替代路徑，所謂數位進步，往往只是把制度的麻煩轉嫁給老人自己承擔。

更嚴重的是，這種落差不只是不便，而會慢慢變成風險。警政署統計顯示，一一四年全年詐欺案件達十九萬七五九五件，被害人近廿萬人。其中，未滿十八歲及十八至廿三歲兩個年齡層，最常見受害方式都是「假網路拍賣」。這說明數位場景愈普及，若防護沒有同步補上，風險就只會更快擴散。

問題還在於，政府至今對打詐的理解，仍帶著濃厚的KPI迷思。從「打詐綱領一．五」到「打詐綱領二．〇」，無論是宣導觸及多少人、發出多少簡訊、攔阻多少金額，幾乎都圍繞可量化、可見報的績效數字。但真正的治詐戰略，從來不是把數字做大，而是讓高風險族群真的比較不容易受害。

這一點在兒少身上尤其刺眼。衛福部指出，兒少非學習情境下平均每日上網已達四．六小時，一一四年度平均每天更有十八．三件性影像遭違法散布。孩子熟悉的是介面，不是後果；會操作，不代表會自保。若政府仍只停留在口號式宣導，而無法真正降低高齡者的數位壁壘、重建兒少的保護網，那麼今天被歌頌的數位成就，恐怕就不是文明的證明，只是治理失職的另一種修辭。

（作者是管理學博士）

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