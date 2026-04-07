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自由廣場》鄭南榕殉道日／鄭習會不是交流 是價值選擇

2026/04/07 05:30

◎ 游明諺

四月七日，是鄭南榕為爭取「百分之百言論自由」而殉道的日子。這一天對台灣而言，不僅是紀念，更是一條以生命劃下的價值界線。然而，今年同一時間，中國國民黨卻選擇前往中國交流，甚至將與習近平會面，引發社會高度關注，也促使人們重新檢視其背後所代表的意義。

交流本身並非問題。台灣社會對兩岸互動一向抱持開放與務實態度，但時間點與對象從來都不是中性的。當一個政黨在象徵言論自由的殉道日，選擇與長期嚴格管控言論的政權互動，這樣的行為，自然會被解讀為一種價值選擇。

鄭南榕以生命對抗的，是不允許不同聲音存在的體制。他所追求的，不只是形式上的自由，而是人民能無懼壓力發聲的權利。這段歷史記憶，構成台灣民主的重要基礎。

回顧過去，侯友宜曾以「奉命行事」回應威權時代的作為，反映出體制下個人責任的模糊與退讓。當前情境或許不同，但當主要政黨在關鍵時刻做出高度象徵性的選擇，社會有權追問：這樣的決策，究竟基於何種價值判斷？

台灣的民主與言論自由，從來不是理所當然，而是來自一代又一代人的努力與付出。正因如此，任何可能動搖這些價值的行為，都應被嚴肅看待。在這樣的日子裡，我們紀念的不只是歷史，更是提醒自己台灣所珍視的核心價值；當政治行動與之產生落差，社會的討論與檢視，正是民主運作的一部分。

（作者是台灣新動力智庫執行總幹事）

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