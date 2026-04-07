自由廣場》解讀「鄭習會」的時間密碼

◎ 黃惟冰

國民黨主席鄭麗文將於今天至十二日率團訪問中國。根據媒體報導，鄭麗文預計十日於北京與習近平會面。然而，這一天剛好也是一九七九年台美關係基石《台灣關係法》的簽署日。換言之，中共選在此日上演「鄭習會」，目的無他，就是公然要與美國「對做」，展現對台主導權。

眾所周知，美國與中華民國自一九七九年斷交以來，便以台灣關係法作為與台灣進行各種往來的法律依據。該法是在美國國會通過，並由總統簽署生效的正式法令，擁有高度地位。即便是美國與中共聯合宣布的「三項公報」，法律地位及效力也都不足以超越。

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在《台灣關係法》中，重要條文包括，「美國將提供防禦性武器給台灣」、「維持美軍能力，以抵抗任何訴諸武力而危害台灣安全、社會或經濟制度的行動」。簡單來說，過去幾十年來保障台灣安全的兩大關鍵，美國對台軍售，以及美軍在台灣遭受攻擊時的可能介入，都是立基於《台灣關係法》的要求與授權。

此外，值得注意的是，中共宣佈鄭麗文訪問中國的時間點，落在白宮宣佈川普將在五月十四日至十五日訪問中國之後，但中共又刻意將「鄭習會」安排在「川習會」之前。

北京這一連串的鋪排，瞄準的都是台美關係。希望藉由「鄭習會」抗衡《台灣關係法》，透過國民黨把台灣在中美天秤中拉近中國一方，並在國際輿論上平衡、稀釋台美友誼。隨後再以國民黨背後所謂的「主流民意」，與立法院多數持續封殺對美軍購的投票結果，作為在「川習會」上向美方叫陣的籌碼。

總結而言，中共選在四月十日「鄭習會」，心存不軌已是昭然若揭。而鄭麗文竟還同意配合，不僅太過天真地與虎謀皮，更是出賣台灣，糟糕至極。

（作者從事公共服務業）

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