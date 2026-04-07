自由廣場》（北社評論）伊朗戰雲下的台灣 能源風險與國安韌性的再檢視

◎ 馬準威

當前國際情勢快速升高風險層級，尤其中東局勢再度緊繃。在美國與伊朗軍事衝突升溫、戰事可能擴大的背景下，全球能源供應與航運命脈面臨高度不確定性。對高度依賴進口能源與對外貿易的台灣而言，這不僅是區域衝突，更是直接衝擊國家安全與經濟穩定的壓力測試。

在此情勢下，台灣必須把握契機進行前瞻布局：推動能源來源多元化、強化戰備儲備與關鍵設施保護，在綠能與核能之間採取務實策略，並建立具彈性的電力調度與應變機制。唯有如此，才能在不可預期的環境中穩定國安基礎與經濟運作，進一步提升整體韌性。

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美國總統川普就「伊朗戰爭」直言，未來兩至三週內將對伊朗發動強力軍事打擊，且未對荷姆茲海峽航行安全提出明確保證，顯示中東局勢短期難以收斂。作為全球能源運輸關鍵樞紐，該區動盪勢必外溢，台灣難以置身事外。

從能源結構來看，台灣已逐步降低對中東原油依賴，但液化天然氣仍有逾六成來自中東，且天然氣發電占比達五成。一旦供應中斷或價格波動，將直接衝擊電力穩定。更關鍵的是，石油戰備儲量約一百天，天然氣卻僅約十一天，顯示能源體系在關鍵環節上的脆弱。

在現代戰爭型態下，指揮與作戰系統高度依賴穩定供電，能源已成國安核心問題。天然氣供應不穩，等同防衛體系潛在破口。因此，除拓展多元採購來源外，提升儲備能力與強化設施防護，已屬當務之急；核能亦應回到戰備電力與結構安全的審慎評估。

經濟層面同樣不容低估。若中東局勢持續膠著，荷姆茲海峽可能長期處於非正常運作，能源價格上漲將呈結構性而非短期波動，其影響將反映於生產成本與通膨壓力，最終回到民生與產業。行政院長卓榮泰四月三日提出「盼寬列總預算，因應國內外衝擊」，顯示台灣已進入應對外部風險的關鍵階段，朝野宜朝「共體時艱」方向凝聚共識。

整體而言，中東戰事既是外部壓力，也是警訊：地緣衝突可迅速轉化為內部風險。此時社會需形成穩定支持，使政府有足夠空間因應變局；國會亦應避免延宕與對立，回到共同承擔立場。唯有行政與立法協力、社會共同支持，台灣才能在動盪局勢中穩住步伐，確保安全與發展。

（作者是台灣北社經濟論壇諮詢委員、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）

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