自由廣場》誤讀躺平？還是騙往墳墓裡的躺平

◎ 池明

國民黨推出「和平才能躺平」廣告影片，將中國網路流行語包裝成台灣人對安居樂業的嚮往。然而，看似輕鬆的口號，實則隱含危險的投降主義，試圖削弱國人的防衛意志與民主防線。面對威脅卻主張放棄抵抗換取安逸，不僅邏輯荒謬，更令人不寒而慄。

中國近年政經蕭條，對無效競爭的集體「軟抵抗」以消極自嘲來緩解對現實困境的深層無力感，用詞五花八門，如常見的內卷、躺平、喪文化等。「躺平」是底層青年面對社會階級固化、極限內卷下，無力反抗體制的消極悲鳴。

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孰料，國民黨卻將廣大中國人底層的無奈，張冠李戴成為台海和平的選項。試問，國民黨口中不需要備戰的「和平」，代價究竟是什麼？若須委曲求全迎合對岸政治框架、交出國家主權的前提下，那等同於解除武裝、開門揖盜。

看看今日的西藏、新疆與香港，在中共極權統治下，看似「西線無戰事」，某種程度上達標獨裁者口中的「和平」，但他們換來的是再教育營的洗腦、宗教暨民族文化的滅絕，以及《國安法》的全面噤聲。極權的高壓統治下，當地人民就算舉起一張白紙，選擇「消極躺平」的權利都不存在，只要不積極表態忠誠，即被視為顛覆國家。此等沒有反對聲音的和平，是剝奪所有自由生機的死寂，更是「墳墓裡的躺平」。

台灣人如果輕信以主權換取苟且偷安的政治毒藥，放棄了民主體制的普世價值，最終只會落得被「碾平」、「踩平」的下場！台灣沒有躺平的本錢，國人務須站起來捍衛家園，絕不能讓國民黨滿嘴的投降主義，葬送我們的下一代。

（作者是教師）

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