自由廣場》總統為生存考量所有可能選項 才是台灣心

◎ 林逸民

伊朗戰爭正熾，美軍A10攻擊機發射貧鈾製成的機砲子彈狂風暴雨落在伊朗土地，美國左派大肆抨擊這類子彈會造成輻射汙染、化學毒性，聲稱這是沒有愛地球心、破壞地球，大多數人能接受這種謬論嗎？當然不可能，因為放任伊朗繼續發展核武，有朝一日到處亂扔，才更破壞地球。

在美國時常關心台灣政局，筆名翁達瑞的陳時奮教授，提出賴清德總統選舉時曾經承諾「非核家園」，抨擊總統如今要評估核二、三重啟、延役的可行性，就是「台灣心跑到哪裡去了」。筆者很感謝陳教授過往許多為台灣批判中國的正論，但是這次發言，則不能認同。

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兵凶戰危，在全球戰爭威脅不斷升高的關頭，國家要最務實的制定生存戰略，一國領袖必須最廣泛地衡量所有生存可能工具，挑選對國家最有利的選項，而非傲慢、自私的捍衛自身價值信仰，或為了不要更改過去講過的話的面子問題，畫地自限，因為那樣才是失職，才是沒有台灣心。

在嚴肅的戰略與技術性問題上，更不適合高舉價值信仰為「台灣心」的判斷標準，以此排除其他人的想法與主張。若是有人抨擊陳教授大多都在美國，不長居台灣一起面對中國威脅，就是「台灣心跑到哪裡去了」，個人也會站出來反對這樣的說法，捍衛陳教授的言論自由。

陳時奮認為，台灣還有許多發展綠能的空間，的確，台灣的離岸風電發展進度嚴重落後，台灣的地熱，幾乎連起步都沒有，陳教授批評賴總統不去發展這些選項就選擇核能，認定這是要故意推翻蔡英文總統的政策。

事實上，賴清德總統非常尊敬與尊重蔡英文總統，包括國安、國防、外交許多人事都還沿用蔡總統團隊，貿易談判更仰賴與蔡英文情同姊妹的副總統蕭美琴，小心翼翼地維繫蔡總統交接下來的國政，不敢怠慢。

明眼人都看得出來，為了維護政策延續性賴總統吃盡苦頭，台灣因為受惠AI浪潮，用電需求與預期需求遠超先前評估，早在二〇二四年就面臨產業疾呼電力供應不足的沉重壓力，若是為改朝換代要推翻前朝政策，那也是一上台就動手，而非極力維持一年，窮盡一切方式後才不得不設想調整。

台灣是現在、立刻就有電力缺口，陳時奮教授主張未來能發展更多綠能，認為綠能很多、建設很簡單，那麼，蔡英文總統八年完全執政，怎麼沒能在「過去」就建設好綠能？風能的嚴重落後，地熱的完全不發展，太陽能產生許多問題又為了防弊而造成阻礙，才使得現在就是電力供應無法滿足需求，難道，陳教授是想要指責蔡總統執政無能嗎？

當然不是，蔡政府時代大多數人都無法預期到AI對台灣整體半導體產業有如此強大的推動力，而半導體產業需要大量電力；綠能發展有許多意外阻礙，不僅台灣如此，舉世皆然。

更迫切的問題是，伊朗戰爭凸顯蔡英文時代規劃以燃氣發電過半為走向綠能的過渡方式，戰略上有高度危險性，因為天然氣不易儲存，容易受到全球動盪影響。戰爭威脅升高的新時代，必須有更高風險應對能力的考量，在綠能能夠填補需求之前，已經運轉許久，未曾有重大事故的核二、三廠，重啟延役作為輔助性電力來源，不應該是被「非核」無限上綱排除的選項。

賴清德總統更一再強調，安全是根本，一定要經過完善評估、必要的更新，確保運轉安全，才能重啟核。在這個動盪年代，我們應該支持總統的勇氣，相信專業技術團隊，別再政治考量，務實才是真正的台灣心。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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