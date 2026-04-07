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社論》「國共會談」傷害台灣

2026/04/07 05:30

國民黨主席鄭麗文（資料照）國民黨主席鄭麗文（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文今天往訪中國，「謀太平」、「增福祉」大話連篇，但諷刺的是，台北政界最近卻連續爆發中國滲透台灣政黨的案件，凸顯中國謀取台灣的野心有增無已。台灣民眾黨前新住民委員會主委，本身是中國配偶的徐春鶯，涉嫌長期與中國統戰組織往來並匯報台灣政情，合謀替指定候選人站台造勢，且經營地下匯兌業務，被依反滲透法等罪起訴求處重刑。接著，前立委助理朱政騏涉嫌利用職務，刺探、收集密件資料傳輸中國，被依國安法起訴；其所屬的民進黨旋即宣布不予提名參選下屆台北市議員。

曾長年在台灣執政，以黨國體制壓抑民主人權，卻一直掛著「中國」招牌的這個在野黨，先前已有五名黨領導人與中國共產黨頭子會面，儘管冠冕堂皇的口號喊得很大聲，卻不僅未能絲毫化解共產中國吃掉民主台灣的野心，反而向國際社會釋放錯誤訊息，以致其得寸進尺，步步進逼。這次鄭麗文果真有與習近平的「鄭習會」，其結果不待蓍龜，亦復如是。

兩個中國黨頭人近年的「國共會談」，始作俑者連戰，不甘在爭取總統大位連戰連敗，二〇〇五年四月前去北京與中共總書記胡錦濤「連胡會」。會面打著「和平之旅」旗號，宣稱獲致認同「九二共識」、終止敵對狀態、達成和平協議等共同願景。如今二十多年後加以檢驗，終止敵對、達成和平云云都是空談，反遭對岸先以「九二共識」套牢，再逐步抽空「一中各表」，中方不認有「中華民國」存在空間，遑論「各表」。「連胡會」雖滿足連戰追求個人「歷史地位」虛榮，卻背棄兩蔣「漢賊不兩立」遺訓，徹底扭轉其「反共」路線，藍黨自此染紅，尤錯亂了台灣內部敵我認知與關係。

對「國共會談」心存幻想最甚的，莫過於馬英九。他兩度與習近平會談，雖非藍黨在任主席，仍導致該黨向中國進一步傾斜。二〇一五年與習近平在新加坡「馬習會」，雙方以「兩岸領導人」出席，強調以「九二共識」為基礎，和平解決爭端並增進關係。當事人或以此為一九四九年後台海兩岸往來最大突破，有機會獲頒諾貝爾和平獎，但假的真不了，「和平」、「諾貝爾獎」都虛幻而落空。二〇二四年在北京「馬習二會」，馬以「兩前」（前總統、前藍黨主席）身分參與，已然過氣而無關宏旨矣。

其間，藍黨幾任主席，吳伯雄二〇〇八年五月與胡錦濤、朱立倫二〇一五年五月、洪秀柱二〇一六年十一月與習近平，都曾有「國共會談」。雙方除了重彈「九二共識」老調，還往「反對台獨」的道路推進，宣稱和平發展與延續交流；「中華民國」仍上不了臺面，「探討簽署和平協議」見諸言詞，但和平還是喊假的。

這次或有的「鄭習會」尚未上演，卻勢必更為不堪，也可能為台灣與藍黨帶來更大傷害。事實上，鄭麗文自去年十月擔任藍黨主席不久，即不斷宣稱有意會見習近平，中國都未回應；且頻頻放話，即形同「求見」。輕浮淺薄的鄭麗文，對上城府甚深的習近平，從一般經驗看，已先矮了一大截。況且習點頭讓鄭前往，各方推測不少，包括在五月美國總統川普往訪前先搞定對台灣工作，兼以混淆國際視聽，也壓抑看不慣鄭阻撓對美軍購案的藍黨內部「親美派」。

不論如何，自蔡英文、賴清德相繼執政以來，藍黨已十年處於在野，以致幾次「國共會談」即使結論中少數當陪襯的交流舉措，也無力推動落實，這將導致至少兩項結果。其一，鄭麗文此行，必將更賣力配合演出，以求在對比以往蒼白無力的「國共會談」中，求得較多中方恩賜或「讓利」，進而出現傷害台灣的言行。其次，人有所求，對談必處於弱勢。習近平與共產黨老謀深算，甜頭不會白給，口蜜腹劍，甚至把不見容於台灣人民的承諾或說詞，誘導或塞進鄭麗文之口；此慣見於中國對外談判伎倆，即使川普與習近平的通話紀錄也無以倖免。

川普元月初受訪，指習自認台灣是中國的一部分，「他要做什麼，取決於他自己」。魯比歐國務卿就此告訴美國國會，對台灣行動是習近平的歷史使命，不會因其他事件而改變。川普與魯比歐的看法，中肯地指出習近平領導的中國，謀取台灣野心不變。現實如此，連戰以降的藍黨諸頭人宣稱要以「國共會談」謀求台海和平、增進台灣人民福祉，本質上是癡人說夢，屢次摃龜之後猶樂此不疲，是為欺世盜名；一再演出，實屬「慣犯」。

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