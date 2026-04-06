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自由廣場》「疑美與移美」政客看過來 反美伊朗政二代被美遣返

2026/04/06 05:30

◎ 陳永昌

美國國務卿魯比歐宣布，撤銷伊朗革命衛隊前指揮官蘇雷曼尼姪女與姪孫女綠卡身份，倆人已遭移民局拘補，等候遣返出境。同時，在醫院任教的伊朗前最高國安委員會領導人拉里賈尼女兒，儘管她跟夫婿日前人不在美國，也一併被取消簽證禁止入境。

蘇雷曼尼領導惡名昭彰伊朗精銳特種部隊聖城軍，曾是僅次於前最高領袖哈米尼的二號重要人物，專門執行海外秘密行動，除了高度涉入敘利亞內戰，支持已被罷黜阿塞德獨裁政權，也多次策劃刺殺沙國駐美大使行動，是美方認證的恐怖組織。二〇二〇年一月三日，美國出動無人機空襲斬首蘇雷曼尼，是首任川普政府任內重大軍事成就之一，也埋下一個月前斬首伊朗最高哈米尼伏筆。

蘇雷曼尼身亡六年後，人在美國加州姪孫女常在個人的社交帳號高調炫富，例如乘坐私人飛機四處旅行、穿著比基尼泳裝在遊艇上大曬日光浴…奢靡生活顯然與其母貶稱美國是「大撒旦」大相逕庭。嘴巴反美的伊朗「政二代」身體很誠實把美當成避風港！

哈米尼身亡後，長期主導國安戰略的拉里賈尼接手報復行動，惟在兩週後也被美軍擊斃。出身宗教世家的拉里賈尼，對美核武談判經驗豐富，一度被視為務實派代表人物。年初主導血腥鎮壓抗議活動導致數千人死亡，雙手血腥。其女長期在美從事醫學研究，於二〇二一年拿到美國綠卡。伊朗高官把國家變成人間煉獄，卻把兒女送往美國過著幸福日子。

美國政府對伊朗高官親屬出手，對於台灣國民黨政治人物無疑是敲山震虎，這些人「疑美只是工作、移美才是生活」，自己子女舒服享受美國庇護，卻一直阻擋軍購預算審查，讓台灣人生活在中國武力威脅陰影下。

反美伊朗政要二代被趕出美國！鼓吹疑美論的台灣反對黨政客應知所警惕。

（作者為台灣好德公益文化協會執行長）

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