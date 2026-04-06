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自由廣場》胡，怎麼說）送中國人鄭麗文西歸中國、一去不回！

2026/04/06 05:30

◎ 胡文輝

中國人鄭麗文獲中國主子「賞見」，應召西歸中國，七日將帶全是中國人的中國國民黨代表團，上中國首都北京，「陛見」中共國頭子習近平。鄭麗文西歸中國，既同屬一個中共國、幫同埋葬中華民國，那就一去不必回了！

鄭麗文西歸行前，先號令藍委擋軍購預算，狠殺中華民國幾刀，向中共獻上投名狀，卻又到大溪慈湖謁陸，祭拜蔣介石。她此行親共、舔共、抱共猶嫌不足、甚至被強烈質疑跪共、投共、降共，卻去拜反共到死反到底的蔣介石，還對「死蔣公」告白一大堆。這不是對蔣介石屍身做最殘酷的踐踏嗎？

其實，鄭麗文此舉像極了國民黨當年投共的張治中，他率代表團在去見中共頭子的行前，也特別去溪口謁見蔣介石，那時是「活蔣公」。一九四九年三月，國共戰爭正酣，蔣介石被迫下野，代總統李宗仁派張治中率邵力子、黃紹竑、劉斐等親共分子（甚至共諜如劉斐）去北京見毛澤東、周恩來，乞求和平。

張治中去見蔣介石時，蔣表面敷衍兩句，私下則憤怒大罵無恥，認為張治中代表團根本就是去乞降，還認為這團人是去投降的，但要看中共收不收。果然被蔣料中，張治中代表團全盤接受中共單方提出的「國內和平協定」，八條廿四款，條條款款都規定國民黨全面就地跪地無條件投降。

張治中代表團之無恥，不但接受「投降協定」，還陣前叛逃，全團留在北京不回、投降中共，更搖身一變，聲稱他們原本是南京代表（國府），現在要化身為北京代表（中共），去說服南京接受名為和平的投降協定，但被南京方面蔣介石、白崇禧等國民黨反共派拒絕。

鄭麗文與張治中最雷同的是，他們販賣的都是中共製造的「名為和平的投降」、一種和平糖衣包裝的投降毒藥，當年中共用來瓦解國民黨扺抗意志，現在台灣若誤服，將慘遭中共國併吞、中華民國就徹底滅亡。張治中降共後變中共說客，鄭麗文等獲習近平寵召賞見後，更將是中共傳聲筒，替中共大外宣迫台灣接受「名為和平的投降」。

其實，鄭麗文和張治中算是「同黨同志」，鄭麗文由民進黨投國民黨後全面倒向中共，張治中投共後被安排出任中國國民黨革命委員會（簡稱民革）副主席。在前民眾黨要角徐春鶯共諜案中，她的上線孫憲就是民革的，張治中在北京「毛張會」後降共不回，鄭麗文在「習鄭會」後若樂不思歸，也可學張治中，帶同國民黨人西歸併入民革。

送中國人鄭麗文西歸中國，身為台灣人最衷心的期望就是︰一去不回！

（作者為資深媒體人）

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