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自由廣場》長期執政的考驗 高市首相高支持率的隱憂

2026/04/06 05:30

◎ 王輝生

日本首相高市早苗上任近半年，內閣支持率始終維持在七成上下，在日本政壇殊屬罕見。然而，歷史經驗顯示，高支持率並不等同於長期穩定執政，其能否延續政權，仍取決於內外多重因素的交互作用。

首先，經濟表現將是關鍵變數。日本目前正面臨通貨膨漲與日圓貶值的雙重壓力，實質薪資成長有限，加上中東戰火延燒，荷姆兹海峽慘遭封鎖，高度仰賴中東能源的日本經濟，更是雪上加霜。若民眾生活的感受未能立竿見影地改善，其支持率恐難長期維持高檔。過去多位前首相皆因經濟議題而失分，高市恐難例外。

其次，國會結構與執政穩定度仍具不確定性。儘管高市透過解散眾議院贏得大選，而鞏固執政基礎，但自民黨內派系盤根錯節，長老們意見分歧而有所掣肘，在以男性為主的日本政壇，高市無派閥支撐，其領導統御本屬不易，加上參議院仍處朝小野大格局，在野勢力仍具牽制能力。一旦政策推動受阻或出現重大爭議，支持率可能快速波動。

第三，外交與安全議題將持續影響其政治評價。高市將「台灣有事」與日本安全連結，使安保議題具體化，三月的日美峰會，及四月一日與馬克宏的日法峰會，都強調台海和平的重要性，並反對以武力片面改變現狀，高市努力使台海議題國際化而且成績卓著；但北京則試圖藉與國民黨主席的「鄭習會」，將台灣議題內政化，以為反制，高市可能在區域局勢升溫時承受更大的壓力，而牽動其政治空間。

第四，領導風格的優勢能否持續轉化為治理成果，亦是關鍵。高市以外柔內剛的果斷形象，及縱橫捭闔於國際舞台上的高曝光度，雖獲得日本人民的廣泛支持，但若無法將形象轉化為具體政策或展現成果，其支持的基礎仍可能鬆動。

整體而言，高市的高支持率並非偶然，而是結構因素與個人特質交互作用的結果。然而，能否持續，關鍵不在於當前聲勢，而在於能否在經濟、外交與制度層面累積實質成果。

民意如流水，既能載舟亦能覆舟，高市的支持率可以快速上升，也可能迅速下滑，最終仍須回歸治理能力的檢驗。

（作者為日本開業醫師、京都大學醫學博士）

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