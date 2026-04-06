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自由廣場》監察院未廢除前 監委仍須依法改選

2026/04/06 05:30

◎ 姚中原

長期以來，社會各界與朝野政黨一直有改革或廢除監察院的聲浪出現。歷屆政府過去推動的多次憲改中，廢除監察院亦經常是被討論的修憲焦點。但皆因部分國民黨立委或國民黨籍高層人士，堅持主張及維持「五權憲法」的理由，得以保持監察院的原貌，以致從未被正式列入修憲議題。

當前不論是民進黨政府或藍白在野兩黨，除非政黨合作，否則台灣任何一個政黨，欲單獨廢除監察院的難度很高，不容易實現目標。

本屆第六屆監察委員的任期將於七月卅一日屆滿，總統府三月上旬發函相關機關、政黨、學校及公民團體推薦人選。民眾黨團基於提出修憲廢除監察院的主張，已公開婉拒；此外國民黨主張「廢人不廢院」亦對外表達不會推薦人選。總統府發言人四月四日表示，對於任何政黨是否推薦名單，總統府予以尊重，但總統仍會依法、依職權完成提名作業。

監察院屬於憲政機關，若要廢除或停止運作，除了朝野政黨達成共識外，亦需透過修憲與公民複決等程序完成。因此未修憲前，監察院勢必仍須依憲法持續運行。賴清德總統三月出席「第七屆監察委員提名審薦小組」會議致詞表示，為了維護憲政體制正常運作，監察院在五權憲政體制中擁有糾彈權，讓政府勵行廉能政治，他將依據憲法賦予總統的權責，提名第七屆監察委員。

盼藍白理性務實面對總統提名人選

賴總統上任至今，已有兩次補提名的七位大法官皆未能在立法院通過，當時被藍白兩黨反對的主要理由，就是賴總統用人，並未徵詢在野黨意見或由朝野政黨依「政黨比例」推薦人選。如今賴總統首次將提名的監察委員，即「從善如流」、「廣開門路」，亦即由總統府發文主要在野黨、請求推薦人選，但藍白兩黨仍不願推薦。上述兩在野黨的拒絕行為，其實不利於國家民主體制與憲法機關正常運作，社會自有公評。

賴總統在審薦小組會議曾強調，他身為總統，會結合社會各界力量，團結國家。換言之，此次藍白兩黨雖未提出監委候選人，但也希望未來能理性與務實的面對總統所提名的候選人；亦即賴總統未來若提出超黨派人士，亦「用人唯才、不分黨派」的提名監委候選人，朝野政黨都應合作支持，如此才能贏得社會尊敬，國家也才能持續進步與前進。

（作者為大學兼任教授、前國防部戰略規劃司簡任副處長）

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