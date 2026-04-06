自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從訪問團 看鄭習會政治任務分工

2026/04/06 05:30

◎ 郭索

此次由鄭麗文率領的訪中團，預計七日抵達上海，經南京中山陵象徵性行程，再轉往北京，並與習近平會面。其整體安排並非單純交流，而是一場具有明確任務分工的政治行動。從動線、名單到時間節點的設計，都呈現出高度策略性，尤其是在會面時間未公開的情況下，更顯示整體行程仍受中方節奏掌控。這不只是一次拜訪，而是一場帶著目的進場的政治任務執行。

從人員配置來看，三位副主席的隨行，代表的是「政治背書與權力授權」。這類層級的人物，並非負責細節談判，而是用來向中方傳遞一個訊號：這次對話具有黨內高層共識與正當性。換句話說，他們的任務不是「談什麼」，而是「證明這場會面值得談」，屬於政治層級的信任建構與權威展示。

而中國事務系統與幕僚群的角色，則屬於「實質對接與議題管理」。相關人員負責整理對話內容、對接中方窗口、處理細部議題與會後延伸事項，確保整場會面不只是象徵性握手，而是能形成可被延續的政策與論述框架。這一層的任務，才是整個訪中行程能否轉化為後續政治資產的關鍵。

文宣與媒體系統的存在，則代表第三層任務：「敘事包裝與回台轉譯」。像文傳會與KMT Studio相關人員，其功能並不在中國發聲，而是在台灣「重塑這次訪問的意義」。他們負責將在中國所接收到的訊號，轉化為台灣社會可以接受甚至認同的語言，例如「和平交流」、「降低緊張」與「務實對話」等框架，進而影響輿論走向。

此外，連勝武等特定象徵性人物的加入，則屬於「形象工程與政治再製」。這類角色不一定參與核心談判，但在影像、社群與輿論上具有放大效果，用來營造世代接班或多元代表的假象，實際上仍服務於整體政治敘事的鋪陳。這種安排，本質上是將訪中行程轉化為一場可被消費的政治內容。

綜合來看，此次訪中團的真正任務，可以歸納為四個層面：對中傳遞政治訊號、建立對話管道、取得可操作的論述素材，以及回台進行輿論轉化。這不是單一目的的交流，而是一套從出發前設計、現場執行到回國後擴散的完整政治工程。當這些任務被放在同一個訪問架構中運作時，其本質已經不是單純的兩岸互動，而是國共一次高度相互組織化的政治行動！

（作者為自由評論者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書