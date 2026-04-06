自由廣場》從訪問團 看鄭習會政治任務分工

◎ 郭索

此次由鄭麗文率領的訪中團，預計七日抵達上海，經南京中山陵象徵性行程，再轉往北京，並與習近平會面。其整體安排並非單純交流，而是一場具有明確任務分工的政治行動。從動線、名單到時間節點的設計，都呈現出高度策略性，尤其是在會面時間未公開的情況下，更顯示整體行程仍受中方節奏掌控。這不只是一次拜訪，而是一場帶著目的進場的政治任務執行。

從人員配置來看，三位副主席的隨行，代表的是「政治背書與權力授權」。這類層級的人物，並非負責細節談判，而是用來向中方傳遞一個訊號：這次對話具有黨內高層共識與正當性。換句話說，他們的任務不是「談什麼」，而是「證明這場會面值得談」，屬於政治層級的信任建構與權威展示。

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而中國事務系統與幕僚群的角色，則屬於「實質對接與議題管理」。相關人員負責整理對話內容、對接中方窗口、處理細部議題與會後延伸事項，確保整場會面不只是象徵性握手，而是能形成可被延續的政策與論述框架。這一層的任務，才是整個訪中行程能否轉化為後續政治資產的關鍵。

文宣與媒體系統的存在，則代表第三層任務：「敘事包裝與回台轉譯」。像文傳會與KMT Studio相關人員，其功能並不在中國發聲，而是在台灣「重塑這次訪問的意義」。他們負責將在中國所接收到的訊號，轉化為台灣社會可以接受甚至認同的語言，例如「和平交流」、「降低緊張」與「務實對話」等框架，進而影響輿論走向。

此外，連勝武等特定象徵性人物的加入，則屬於「形象工程與政治再製」。這類角色不一定參與核心談判，但在影像、社群與輿論上具有放大效果，用來營造世代接班或多元代表的假象，實際上仍服務於整體政治敘事的鋪陳。這種安排，本質上是將訪中行程轉化為一場可被消費的政治內容。

綜合來看，此次訪中團的真正任務，可以歸納為四個層面：對中傳遞政治訊號、建立對話管道、取得可操作的論述素材，以及回台進行輿論轉化。這不是單一目的的交流，而是一套從出發前設計、現場執行到回國後擴散的完整政治工程。當這些任務被放在同一個訪問架構中運作時，其本質已經不是單純的兩岸互動，而是國共一次高度相互組織化的政治行動！

（作者為自由評論者）

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