自由廣場》連勝文喊話 鄭麗文能守憲政紅線？

◎ 袁冰凝

中國國民黨主席鄭麗文即將赴中，預計與中國國家主席習近平會面，前副主席連勝文以其父連戰二〇〇五年「連胡會」經驗，提出「謹言慎行」忠告。乍看之下，這是政治前輩的經驗傳承；然而，從憲政視角加以檢視，若僅將此段歷史簡化為應對技巧的傳授，反而掩蓋了政黨對外互動所必須面對「國家主權定位」的真正核心。

首先，依《兩岸人民關係條例》及相關規範，政黨與民間團體不得與中國黨政軍機構締結具政治性或拘束力之協議，此不僅關乎程序是否合法，更直接涉及國家安全與對外代表權之專屬性。換言之，任何「黨對黨」交流，一旦觸及政策承諾或政治立場，即有逾越法定授權之疑慮。

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其次，歷史不應被選擇性解讀。「連胡會」固然具有其象徵意義，但其所處的國際環境與兩岸互動條件，與今日中共持續升高軍事威嚇、加劇國際打壓的現實情勢，早已不可同日而語。當前北京對台策略，係透過「交流」包裝統戰，藉此分化台灣內部、削弱國際支持。在此結構性轉變之下，若仍以過往經驗自我安慰，所謂「和平之旅」，極可能只是統戰敘事的延伸，而非真正的風險緩解。

更關鍵的是，中國官方對「反台獨」的界定，早已涵蓋否定中華民國存在與否定台灣現狀。若鄭麗文於會面中附和此一框架，等同於在政治上否定自身所立足的憲政基礎。政黨可競逐政權，但不得否定國家本身；一旦跨越此一紅線，問題即不再是選舉策略，而是制度正當性的自我瓦解。若一個以選舉在台灣取得權力正當性的政黨，卻在對外互動中否認自身國家的存在，其所失去的，將不只是選票，而是民主授權的根本基礎。畢竟，民主政治的競爭，應建立在對國家利益的基本忠誠之上，而非以模糊甚至退讓的立場換取短期政治利益。

綜上，這場「鄭習會」的真正考驗，不在於話語是否圓融得體，而在於是否守住法律與主權的底線，若會後中國仍未停止對台軍事威脅，亦未放棄對台國際打壓，則一切表面善意，終究難掩其統戰本質。鄭麗文此行若未能清楚劃定立場，並嚴守法律紅線，不僅無助於兩岸和平，反而將進一步侵蝕國民黨在民主台灣的存在正當性，甚至動搖其作為民主政黨的根本基礎！

（作者為法務人員）

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