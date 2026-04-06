社論》鄭麗文紅統列車駛向北京？

國民黨主席鄭麗文明將啟程訪問中國，預計與中共總書記習近平會面。（路透資料照、本報合成）

國民黨主席鄭麗文上任以來日夜盼望的「鄭習會」，終於在習近平恩准下，明日（四月七日）可望成行。然而，不但輿論多所批評，黨內也有不同聲音，因此鄭在行前特地前往慈湖「謁靈」，祈求蔣介石故總裁在天之靈「會祝福我們現在對於兩岸和平的努力」；此外更拜會藍營本土派大老前立法院長王金平，並獲支持，認為鄭的代表性無庸置疑，台灣必須走「順勢而為，避戰謀和」的正道，避免成為大國交易的籌碼。

鄭麗文日前一再宣稱中國行是「大利多」，而且愈往中南部愈熱烈，但年底有意參選縣市長與謀求二〇二八大位者，反對者眾，卻都不敢公開對抗，只會私下運作，設下政治停損機制，意圖在總預算、軍購特別預算開一道窗口，以求化解民眾對國民黨日益親中的疑慮。然而鄭麗文雖是搭乘直升機直線升空的新權貴，但精於算計，且更具有推動紅統意識型態與「中國統一」的強烈使命感，因此中國行儘管有諸多阻力，但習皇「宣召」之下，仍是雖千萬人吾往矣，必定成行。或許有人認為習近平雖邀約鄭麗文赴中，但鄭習會仍有變數，但這一不確定性正是給了習近平操弄的空間，特別是攸關強化台灣國防的特別預算條例，正好可以測試鄭麗文紅統派的忠誠度。

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因此，鄭麗文為了化解黨內壓力與民意反彈，以及美國對台灣等盟友擔負起自我防衛責任的強力要求，乃在行前安排了赴慈湖進謁先皇陵寢的宮廷戲，意圖挾蔣故總裁以令黨內諸侯；其次，則是拜會被認定為藍營本土派大老的前立法院長王金平，期能消弭藍營本土派的猛烈砲聲。再者，則是技巧性的延後原訂於本月九日召開的軍購條例朝野協商，改期至十五日或十六日舉行，以避開鄭麗文訪中期間，軍購案出現意外進展，觸怒了習近平，導致鄭習會喊卡。

然而，鄭麗文拜謁祖靈、拜會本土大老、延緩軍購協商等行前三策，是否能發揮效用，令人質疑。其一，「反共」是國民黨祖訓。在兩蔣統治時期，無論是蔣介石的「反攻大陸、解救同胞」，或蔣經國的「三民主義統一中國」，統一的主體是國民黨而不是中共，而且兩蔣透徹了解中共統戰的詐騙本質，因此對中共當時提出的「葉九條」、「一國兩制」，全然拒絕。蔣經國對於中共的三不政策︰「不接觸、不談判、不妥協」，最能反映蔣氏政權對中共的基本態度。而從兩蔣統治結束至今，中共對台灣有什麼特別善意嗎？不但沒有，武力部分已經達到圍島軍演、軍機艦繞台，幾乎是侵門踏戶的地步，統戰部分則已深入台灣各政黨、社會各階層，甚至利用中配滲透台灣政壇。換言之，中共的武嚇與統戰已到毫不掩飾地步，若是兩蔣活在當下，可能接受這種投降式的談判嗎？國民黨曾在國共和談中吃了大虧，淪為占據台灣的流亡政權。鄭麗文要向中共投降，應該自己勇於承擔，不必假鬼假怪，企圖偽造蔣介石的遺訓，製造台灣的一場歷史悲劇。

再者，鄭尋求藍營本土派王金平的支持，看似成功，實際上卻凸顯藍營本土派依附當權派的本質。那就是藍營從李登輝推動民主化與本土化以來，民主改革固然卓然有成，讓台灣成為國際社會公認的民主國家；但本土化方面，在國民黨內只是一種假象。那些所謂藍營的本土派儘管擁有地方實力，但在黨國體制浸潤太久，加上自認榮華富貴來自黨國的庇護，因此一些對黨路線與政策的不滿，經常只是茶壺裡的風暴，不具有徹底改變現狀的撞擊能量。此番王金平公開表達對鄭麗文中國行的支持，無論是否為客套的政治詞彙，但其論述完全符合藍營大一統的敘事觀點。亦即將兩岸緊張歸咎於台灣的挑釁，以及台灣自甘成為受大國擺佈的棋子，因此王將鄭麗文的舔中之旅美化為「和平使者」，是「順勢而為，避戰謀和」的正道。這些談話哪裡有本土派大老所應表達的公道話？這其實也化解了台灣社會的一大疑問︰為何從李登輝本土化改革以來，在每個重要時期都有人呼籲國民黨本土派應結合台灣本土派，以台灣為本位，翻轉台灣殖民歷史的陰霾，真正做自己的主人，卻從未有過本土派結合成功案例的內在原因。

鄭麗文的中國行，再次曝露藍營本土派在歷史關鍵時刻不敢承擔的怯懦本質，而本土派不再反抗紅統派，無異發給紅統派一張通往北京的通行證。

同樣的，在軍購議題上，藍營親美派雖然私下抱怨，但幾位重量級的政治人物竟被只有六萬多深藍選票的鄭麗文玩弄於股掌之間，不敢提出比較切合台灣安全所需的軍購版本；而且好不容易打開的軍購案朝野協商，竟被延後，以免在鄭麗文中國行期間出現脫軌演出。總之，在美麗島電子報最新民調中，不信任度五十三％，信任度只剩廿八．七％的鄭麗文，如何稱之為代表性無庸置疑？而其能徹底輾壓黨內本土派與親美派，只剩親中派氣焰囂張，與其說是鄭麗文的政治謀略所致，其實是背後的老大哥習近平在撐腰。

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