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星期專論》伊朗戰爭凸顯台灣亟須改變能源戰略

2026/04/05 05:30

中東衝突，能源危機浮現，天然氣現貨價格高漲。（資料照）中東衝突，能源危機浮現，天然氣現貨價格高漲。（資料照）

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

持續進行中的伊朗衝突，正將台灣能源政策的脆弱性表露無遺——這座擁有二三〇〇萬人口、做為全球最先進半導體製造重鎮的島嶼，高度仰賴進口石油和天然氣，尤其是來自中東的供應。二〇二五年，台灣有六十九‧六％的原油，與卅八‧七％的液化天然氣（LNG）來自中東。同年，運往台灣的原油有六十二％、液化天然氣有卅四％，都是經由荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）而來。台灣國營事業中油公司的基準原油價格（七十％杜拜、卅％布倫特），在三月下旬一度飆破每桶一五一美元，是二月下旬的兩倍有餘，加劇了台灣面對全球價格衝擊的風險。

高度仰賴中東進口 加劇價格衝擊風險

過去三週以來，台灣政府的因應措施，理所當然地聚焦於減緩油價對消費者與企業的直接衝擊。然而，這個代價正由中油公司透過市場穩定機制吸收，最終仍由台灣納稅人承擔。據報導，截至三月廿五日，台灣中油已吸收約新台幣六十五億元（二‧〇三億美元）的原油漲幅，以確保台灣零售汽油價格維持在亞洲鄰國中的最低水準。此外，自伊朗衝突爆發以來，中油為了從現貨市場採購液化天然氣，已額外背負超過新台幣二〇〇億元（六‧三億美元）的成本。

台灣正尋求增加向非中東國家採購原油與液化天然氣，或在必要時從現貨市場購入。不過，這些措施與其說是長期戰略，不如說是短期的權宜之計。倘若油氣價格長期居高不下，早已負債累累的中油將難以維持長期補貼。此外，台灣高達約五十％的發電量仰賴液化天然氣，但五月以後的供應仍未獲得充分保障。

當前的能源危機應該做為一記嚴峻的警訊，即台灣迫切需要一套更多元且平衡的能源戰略，而政府應該把握時機，調整國家能源配比。生質酒精與核能，正是能夠協助台灣安然度過油價衝擊的兩個主要選項。

國際研究顯示，酒精汽油能夠為台灣強化能源安全，提供一條立竿見影且務實的途徑，同時推進其氣候與空氣品質目標。藉由可靠夥伴提供豐富且多元的全球供應，酒精汽油可以提升長期燃料價格的穩定性。酒精汽油的推廣可在現有的運輸系統中實施，在不干擾交通運輸的情況下，局部降低汽油需求。添加乙醇還能使每公升減少約七％的溫室氣體排放，其生命週期排放量遠低於傳統汽油，並減少一氧化碳、懸浮微粒及有毒芳香烴（aromatics）等有害的車輛污染物。同時，酒精可以提升辛烷值與引擎效能，而且幾乎與現行所有車款相容，是台灣短期內達成運輸脫碳最具成本效益、最具擴展性的工具之一。

調整配比 生質酒精與核能是主要選項

儘管台灣致力減碳並推廣電動車，但預期未來數十年內，台灣仍有很大一部分車輛將維持內燃機運作，這意味著單靠電氣化無法完全降低燃料供應風險。將酒精汽油的混合比例從E3（三％酒精汽油）擴大至E10，將使台灣在減少依賴進口汽油的同時，引進更具彈性的燃料來源——包括多家國際供應商。由於主要酒精出口來自全球多個產地，這些透過不同貿易路線運送的資源，提供了比較不容易受波斯灣地區干擾的替代供應管道，進而提升整體的燃料安全。

政策應保有彈性 危機凸顯多元化重要性

台灣的多數鄰國都已經實施、或正準備推行國家級酒精汽油強制政策。面對當前的能源危機，一些國家甚至加速推動該計畫，以對抗飆漲的油價。

妥善的政策應該保有彈性，並根據社會在不同時期的需求進行調整。

就在最近幾週，賴清德總統釋出能源政策重大轉變的訊號，為重啟核電廠敞開大門，扭轉了長期以來的「非核家園」承諾。二〇二六年三月，賴總統表示，台灣的核二與核三廠「符合重啟條件」，並指示國營事業台電公司向核能安全委員會提交重啟計畫，以供審查。

此舉的背景在於，與伊朗衝突相關的全球燃料市場動盪，引發了對能源安全的強烈擔憂，加上台灣半導體與人工智慧產業對電力的需求不斷攀升。賴總統強調，核能可以提供穩定、低碳的基載電力，減少對進口化石燃料的依賴；但他同時堅持，安全、核廢料處理及社會共識，仍將是任何重啟計畫的先決條件。

儘管這項政策偏離民進黨十多年來的反核立場，但賴總統將此轉變定調為對能源韌性需求的務實回應，而非放棄台灣更廣泛的再生能源轉型。雖然核能可以提供部分發電解決方案，但強化運輸部門的韌性，同樣需要務實的短期措施。

當前的危機凸顯了多元化的重要性，不僅在於能源來源，還包括供應路線與燃料選項。在此脈絡下，兼顧長期與短期的多元化方針，對於強化台灣的能源配比至關重要——核能與酒精汽油便代表了可提升台灣控管未來供應中斷的能力，同時維持其能源系統穩定的兩種方案。

台灣若能從伊朗衝突中汲取寶貴教訓，將有助於掌握更有利的條件，以因應未來的市場動盪與地緣政治衝突。

（作者韓儒伯為美台商業協會會長、鮑爾亞洲集團高級顧問，也是印太安全研究所董事。國際新聞中心陳泓達譯）

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