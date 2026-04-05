自由廣場》當「幸福」開始要求血緣

◎ 沈言

南投縣政府在兒童節活動中安排學童演唱〈四維八德幸福歌〉，歌詞中出現「東方巨龍」「華夏文明」等字眼，引發爭議。支持者認為這只是品德教育，批評者則質疑文化與政治意涵，甚至對原住民不尊重。看似只是選曲問題，實際上，爭議集中在同一件事：這些語言到底在表達什麼？

關於歌詞本身，已有許多分析。與其逐句爭辯，不如回到一個更基本的問題：文字所建構的想像，是如何在現實中被理解與使用。問題不只在於寫了什麼，而在於這些文字預設了什麼。

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四維八德本身沒有問題。作為一套道德標準與行為準則，類似的倫理內容在不同文化與宗教中都可找到對應。《聖經》強調愛與誠信，《可蘭經》重視責任與正義，佛教講慈悲與因果。這些價值之所以成立，是因為它們不屬於任何單一血緣，而是可以被不同的人在不同社會中實踐。

問題出在，當這些倫理被放進特定語境時，它們就不再只是行為準則。當「華夏文明」、「龍骨龍髓」、「中華民族」與四維八德被放在同一段敘述中，這套原本可以跨文化理解的道德，就被重新綁定到特定文化與血緣之上。它不再只是可以選擇遵循的價值，而開始變成來自某個來源的正統。

問題就在這裡。當一套價值被賦予來源，它就不再只是道德，而開始變成代表性，甚至預設了方向。所謂「幸福」，不再是討論的結果，而是先被寫好的答案。

就像《羅密歐與朱麗葉》被視為淒美愛情的象徵，人們從中得到「愛情無價」的結論。但如果還原情節，這其實是一場在短短五天內，因衝動與衝突所引發、最終造成五人死亡的社會事件。差別不在故事，而在於故事如何被講述，更在於我們是否有能力理解背後的意義。

同樣地，「四維八德牽起人類的手，一起走向幸福的家」這句話之所以成立，並不只是因為它看起來善意，而是因為前面的語境已經決定了這條路從哪裡出發、要往哪裡去。當一種價值需要先證明自己的來源，才能帶領「人類」，那它要帶我們去的地方，大概也不會那麼單純。

問題不在四維八德，而在這條路，究竟是誰畫出來的？

（作者為評論員）

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