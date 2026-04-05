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自由廣場》陳佩琪別鬼扯 當年我有收到「小豬撲滿」的收據

2026/04/05 05:30

◎ 李欣芬

前台北市長柯文哲妻子陳佩琪質疑，二〇一二年蔡英文競選總統時的「三隻小豬」募款活動，說當年她曾帶著兒子去板橋競總購物，看到一地小豬撲滿內塞滿了錢，聽說都是未成年小孩給的，質疑蔡英文「這些錢去哪裡了」？

現在回頭看當年的「三隻小豬」活動，筆者心中仍滿滿感動。那時為了響應活動，出外購物時不再刷信用卡，而是拿著紙鈔讓店員找零錢，如此回家才能餵小豬撲滿！

記得當年小豬撲滿餵飽後，拿去交給競總時，被要求留下姓名、地址與聯絡電話，結果後來就收到連零頭都有的收據，供我們報稅用；小英是真的公開透明，可「沒」把錢放在自己口袋裏，心思不正者不要拿出來做牽拖，更不要一味地潑別人髒水！

其實，當年蔡英文的競選小物早就被對手國民黨檢舉過，後來確定是查無不法，因為人家都有誠實申報的！

如今陳佩琪的質疑露了餡，記得二〇一四年她先生柯文哲競選台北市長時自稱墨綠，既然是墨綠，為何二〇一二年蔡英文競選總統時，全家無人跟著響應「三隻小豬」的募款活動呢？以致她不曉得活動最終有照實申報的；可見二〇一四年柯文哲自稱墨綠，目的是為了利用民進黨，好得到幫助的！

小英二〇一二年的競選經費是用小額募款來的，她沒有成立私人公司然後把錢洗進去；也沒有將政治獻金拿去買商辦大樓、看豪宅、買股票；更沒有晚上去ATM 存款六百多萬元！

總之，陳佩琪因老公涉嫌貪污被抓，她就到處懷疑別人跟他們一樣貪婪，不承認錯誤，不反省自己，只會一直檢討別人，如此永遠都不知道自己錯在哪裡的，無藥可救了！

（作者為台灣教授協會會員）

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