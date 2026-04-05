自由廣場》巨錘抄襲羅生門 談李四川「空口」與國民黨日常！

▲國民黨新北市長參選人李四川的競選主視覺，與2022年鄭運鵬的競選照片高度雷同。（擷取自yuhung507/Threads）

◎ 秦靖

二〇二六年新北市長選戰剛開打，國民黨參選人李四川的競選主視覺便率先翻車，引發「巨錘抄襲羅生門」。其釋出的卡通扛錘形象，被抓包與前桃園市長選舉鄭運鵬二〇二二年的競選照片高度雷同。面對質疑，李四川未虛心檢討，反稱「拿榔頭是人生縮影」，並以二〇二〇年成立「Hammer Lee」粉專為由，反嗆「照道理是鄭運鵬抄襲我」。

首先，在學術界，判斷原創與抄襲的鐵律就是「發表時序」，講求的是「一分證據說一分話」！李四川的辯護犯了學界最致命的錯誤：空口無憑。他雖強調二〇二〇年就使用「Hammer Lee」的名號，卻始終拿不出二〇二〇年當時有使用「卡通風格扛著巨錘」這張特定視覺圖像的證據。取一個帶有槌子意象的綽號，跟畫出一模一樣的視覺構圖，完全是兩碼子事。

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反觀鄭運鵬，數位時代凡走過必留下痕跡，事實查核顯示，他早在二〇一九年四月上架的個人貼圖中，就已經使用這款視覺設計。在沒有確鑿圖像證據的情況下，李四川團隊連最基本的「文獻搜尋」都沒做滿，就急著用一個沒有視覺實證的二〇二〇年去反咬對手；當對方拿出二〇一九年的鐵證時，李四川那句「照道理是他抄襲我」，瞬間就成了重重打在自己臉上的邏輯迴力鏢。

其次，針對李四川強調「理工背景的人把拿工具當成建設城市的圖像，是他人生的縮影」。在著作權與學術倫理中，這僅屬於「普遍概念」的範疇。「工程師拿工具」這個概念非李四川所能壟斷，況且抄襲爭議的核心從來都不在於「概念」，而在於「特定的表達形式」。

「拿工具」有千百種表現方式，大可手持扳手、配戴安全帽或操作測量儀器。然而，當雙方的視覺設計不約而同地選擇了「人物正面、單肩扛起一把誇張比例大巨錘」，且在構圖、姿態與視覺張力上呈現極度同質性時，這就絕非一句「大家都是理工人」的廉價巧合可以輕輕帶過。

最後，這起事件最諷刺的是背後折射出的政黨文化！面對雷同爭議，最明智的公關是大方承認借鑒或創意撞車，幽默自嘲便能止血。國民黨卻選擇最糟的策略，硬拗到底。

不過，對一個連「幽靈連署造假」這種破壞民主機制的行為，都能視若無睹、覺得「不算什麼」的政黨而言，圖文抄襲又算什麼大事？當連署書上的死人簽名都能被輕輕放下，設計圖的「像素級致敬」自然也不會讓他們感到一絲羞愧。

（作者為教育工作者）

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