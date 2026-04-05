自由廣場》拖審軍購 鄭麗文訪中背後的政治算計

◎ 葉昱呈

中國國民黨主席鄭麗文即將訪中，表面上禁止黨籍立委隨行，聲稱「不影響立院議事」，然而黨團在四月九日開會通知單發出後，卻突然要求將國防特別條例協商延至十五或十六日。這不是單純的程序調整，而是典型的「拖審」手法，將台灣二千三百萬人民的安全當作政治籌碼，不僅是明目張膽的政治謊言，更是赤裸裸地暴露其政黨運作的功利本質！

鄭麗文為了避免訪中行程被解讀為黨內派系競爭或加深分裂為由，禁止立委隨行，實際上只是「減壓」的政治表演，並非出於會期考量。從朱立倫到盧秀燕，黨內高層皆公開表示「不能擋軍購」，九日原訂協商的軍購條例，卻被國民黨以「討論不清楚」、「黨團冷凍期」等藉口延後，顯示此舉完全著眼於年底選舉的政治利益，其背後的目的，就是配合訪中行程，犧牲台灣安全以換取政治操作空間。

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軍購與國防政策屬高度專業判斷，應依國防部整體戰略，而非政黨兩岸互動。如果鄭麗文在中國領導人面前對軍購表態或接受指示，甚至可能觸及《反滲透法》第五條規定，最高可處三年以下有期徒刑，併科五百萬以下罰金。當前中國積極推動建軍百年目標，區域軍事壓力逼近，台灣「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」旨在強化防衛韌性與非對稱作戰能力，任何延宕都將直接削弱台灣防衛部署！

任何政黨均無權代表台灣進行涉及主權或國防之政治協商，更不得以外部意見影響立法決策。更別提鄭麗文訪中行程的高度政治化，中方安排、論述與官方敘事高度一致，並非單純交流，而是向台灣釋放政治訊號、施加輿論壓力。若國民黨配合外部節奏延後立法院議程，延後軍購協商，不僅在政治上釋放錯誤訊號，更可能削弱台灣的國防安全。損失的將不僅是程序正義，更是整個國家的安全與制度信任。

（作者為公務員）

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