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自由廣場》擋軍購卡預算 鄭魁邀功「大禮包」

2026/04/05 05:30

◎ 宜和蓒

將於後天（七日）率團訪中的中國國民黨主席鄭麗文，行前高調拋出「盼與賴清德總統會面」的訴求，大言不慚地聲稱此舉是為釋放「朝野和解、台灣團結、不再內耗」的政治訊號。面對總統府的冷處理，她將其扣上「台灣最大困局」的沉重大帽。這番惺惺作態，簡直滑天下之大稽。

困局製造機 奢言和解

所謂「台灣最大的困局」，源頭向來是對岸的文攻武嚇，更是國內那群甘願跪接中南海聖旨的傾中政客！鄭麗文嘴上說著「朝野和解、停止內鬥」，但國民黨若真有哪怕一絲一毫的誠意，在立法院隨便展現一個友善的舉措即可，但事實卻是完全沒有！

我們看到的殘酷現實是，國民黨連最需要維持行政中立的中選會委員人事案，都能公然踐踏長久以來的政治默契。他們毫不掩飾地動用國會多數暴力，精準封殺民進黨的提名人選，卻強行通過自家推薦名單，形同惡意「詐騙」了綠營原先基於信任而給予的選票支持。這種「順我者昌、逆我者亡」的霸凌行徑，哪裡有半點「停止內鬥」的影子？

更加攸關國計民生的中央政府總預算，竟被藍白兩黨在國會惡意擱置長達兩百多天；連保護國家安全的國防軍購特別條例，也遭到無底線的閹割與阻擋。身為最大在野黨黨魁的鄭麗文，不思在國會善盡監督之責、坐視國家政務陷入癱瘓停擺，卻在此時急不可耐地要往中國跑。這究竟是「為民請命」，還是「另有圖謀」？

鄭麗文口中的「台灣最大困局」，根本是國民黨自己一手炮製的傑作。她急著想見的，從來都不是賴清德，而是對岸的習近平；她真正想釋放的訊號，也絕非台灣的團結，而是趕著拿台灣的內亂，去向中南海主子「邀功」。畢竟，擋下台灣的國防軍購、癱瘓中央政府的預算運作、讓台灣陷入無休止的內耗，每一項都是精準投北京所好、獻給獨裁者的「通關大禮包」。

總統府的拒絕背書，恰恰是看穿了這場荒誕戲碼的本質。當有人一手拿著刀在國內猛刺台灣的心臟，另一手卻想在出國前假惺惺地跟你握手合影，這不叫朝野和解，這叫包藏禍心的政治作秀。台灣真正的致命困局，從來不是總統見不見在野黨主席，而是我們內部竟存在著一個成天只想著搞亂台灣，卻隨時準備好向敵國卑躬屈膝、賣台表忠的在野黨！

（作者為國小教師）

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