自由共和國》陳啟耕／關稅風暴下的台美新局：赴美投資與簽證佈局的雙贏策略

陳啟耕／美國移民律師

美國最高法院二月二十日裁定，川普依「國際緊急經濟權力法」課徵的對等關稅違法，震撼各界。川普隨即宣布對全球商品課徵十％關稅，並上調至十五％，全球貿易再掀風暴，個人在美國第一線的觀察認為，這代表全球供應鏈重組已從概念化為實際行動，雖然川普再度公開點名台灣晶片議題，但這不會阻擋台灣企業赴美設廠的步伐。相反地，為了規避未來關稅的不確定性，直接將生產線移至美國本土 （Onshoring）已成為許多企業佈局的「剛性需求」。面對這股不可逆的趨勢，台灣企業應該善用自身優勢，在美國市場穩健扎根。

企業赴美設廠，首要面臨的挑戰便是如何將核心團隊與技術順利轉移。初期考察雖可利用免簽證 （ESTA）或B-1/B-2商務簽證，但這些簽證不允許在美工作。在此關鍵時刻，台灣作為美國「條約國」（Treaty Nation）的身份便成為極大的優勢。

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相較於其他非條約國家，台灣企業能充分利用E-2條約國簽證，沒有名額限制的特性，讓企業快速、彈性地將大批核心幹部外派至美國。數據會說話，十年前，台灣一年申請E-2簽證的數量只有四百多張，去年已經暴增至超過四千多張，成長高達十倍，成為絕大多數台灣企業赴美卡位發展的首選。

值得注意的是，赴美投資不只有利於高科技或晶片產業。面對美國市場強烈要求「Made in U.S.A.」的意識覺醒，從食品、汽車零件到各類傳統產業，正積極透過合資、收購並翻新老舊廠房等方式在美落地，成為關稅戰的搶灘過渡方案。

部分輿論擔憂赴美投資的外國企業會搶走美國本地人的工作機會，但實務上恰恰相反。我們看到台商透過簽證帶入少數核心技術與管理人才後，隨之而來的是在美國當地產生大量的就業機會，這正是美國政府最樂見的經濟活水。早年隨台積電赴美設廠的供應鏈廠商，如今在當地都有超乎預期的發展，印證了「早起的鳥兒有蟲吃」的道理。

隨著製造業大規模回流，美國的投資移民（EB-5）項目也出現了結構性的轉變。過去EB-5資金多集中於都會區的房地產如飯店、公寓等，如今已經大量轉向偏遠地區的實體生產線，例如電池、綠能與汽車零件工廠等，這為有意透過八十萬美元門檻辦理投資移民的台灣人，提供了更具長遠產業價值的新選項。

此外，赴美的企業也必須正視人才短缺的問題。隨著持工作簽證赴美的人數急速增長，未來三到五年內，這些高階人才對於申請綠卡 （如EB-1A傑出人才、EB-2 NIW國家利益豁免、或雇主擔保的EB-2/3白領階級工作綠卡）的需求必將大幅攀升。企業若想解決在地缺工問題，除了依賴美國本土勞工，更應放眼美國境內每年超過一百萬名的高等教育「國際學生人才庫」；只要企業願意協助辦理工作身份或綠卡，這將是一股極為龐大且優質的發展助力。

我的觀察是，供應鏈重組已經完成，現在是各家企業如何搶到先機「加入」這個新生態系的問題。各大領頭羊「頭已經洗下去了」，其他廠商跟進也成為必然。面對美國複雜的法規與投資環境，台商企業切忌在尚未摸清法律規則前盲目投資，以免踢到鐵板。建議企業應提早準備，尋求從稅法、移民法、勞工法等各種專業團隊的協助，精準評估合法合規的風險與簽證策略。唯有利用對的方式扎根，台灣產業才能無懼關稅風暴，持續在世界舞台上擴大影響力。

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