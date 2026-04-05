自由共和國》楊聰榮／台灣農業進入制度重構時代，2026年新制的政策意義

疫病風險也促使畜牧制度進入轉型期。政府宣布自二〇二七年起全面停止廚餘養豬。（資料照）

楊聰榮／中台灣教授協會理事長，任教於台師大

農保女性被保險人的生育給付由六萬一二〇〇元提高至十萬元，目的在於減輕農民家庭的經濟負擔，讓農業人口在社會保障制度中獲得更完整支持。（資料照）

台灣農業政策在二〇二六年出現一系列制度調整，這些措施由農業部推動，內容涵蓋農民社會保障、畜牧防疫、動物管理與農業產業升級。政策於二〇二六年一月一日開始實施，顯示政府嘗試以制度改革回應農村人口老化、疫病風險與農業競爭力不足等長期問題。這些新制度不只是行政措施調整，也代表台灣農業治理模式正在逐步轉型。

台灣農業治理模式逐步轉型

台灣農業長期面臨人口結構問題。農民平均年齡逐年上升，農村人口減少也影響農業生產結構。政策制定者開始將農民家庭的生活保障納入制度考量。農保女性被保險人的生育給付由六萬一二〇〇元提高至十萬元，目的在於減輕農民家庭的經濟負擔，讓農業人口在社會保障制度中獲得更完整支持。相關補助需待立法院通過二〇二六年度預算後補發。這項制度調整反映農業政策逐漸與人口政策產生連結，農業治理不再只關注農產品生產，也開始關注農村社會結構的穩定。

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疫病風險也促使畜牧制度進入轉型期。政府宣布自二〇二七年起全面停止廚餘養豬，二〇二六年則成為制度過渡期。這項政策與防範非洲豬瘟的風險密切相關。疫情在亞洲多國造成嚴重衝擊，使得養豬產業的生產模式必須重新調整。政策規定只有取得地方政府許可並具備高溫蒸煮設備與監控系統的養豬場，才能繼續使用事業廚餘。政府同時提供轉型補助，改用飼料養豬者每頭最高補助三六〇〇元，並依養殖規模提供卅萬至三百萬元設備補助，同時提供貸款與利息補貼。

這項政策顯示農業治理逐漸從單純生產管理轉向風險治理，防疫體系與產業結構調整被整合在同一套政策架構之中。

農業治理範圍也逐漸擴大到動物管理領域。政府規定所有家貓必須植入晶片並完成登記，未登記的飼主可能面臨最高一．五萬元罰鍰。這項制度源於寵物數量增加所帶來的管理需求，也與公共衛生及動物福利政策有關。農業主管機關的職責逐漸從農田與畜牧管理延伸至城市動物治理，反映農業行政體系的角色正在改變。

產業結構調整是這一波農業政策改革的重要核心。農糧體系推動名為「一集、案轉、三加三」的產業升級策略，主要方向包括建立集團化產區、調整契作制度、鼓勵稻田轉作旱作作物，並透過農業保險制度與市場機制提高農產品競爭力。這些措施嘗試解決台灣農業長期存在的規模過小與生產分散問題，希望透過產區整合與制度設計提升農業效率與農民收入。

從政策結構來看，二〇二六年農業新制具有三個重要特徵。農業政策開始結合社會政策，農民家庭保障逐漸成為制度設計的一部分；防疫治理與產業結構改革被整合在同一套政策框架之中；農業行政體系的角色逐漸擴展至動物管理與公共治理。這些變化顯示農業政策已不再只是農產品生產管理，而是逐漸發展為一種涉及社會結構、公共衛生與地方經濟的綜合治理政策。

台灣農業未來仍然面臨多項挑戰。農村人口持續老化，農地分散經營模式不易提升效率，國際農產品市場競爭也持續加劇。二〇二六年的制度改革提供一個新的政策起點，未來政策能否真正改善農民收入與農業競爭力，仍取決於制度落實與產業轉型的成效。農業政策若能在制度保障、產業升級與農村社會發展之間取得平衡，台灣農業將有機會在新的制度環境中找到更穩定的發展方向。

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