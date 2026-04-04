自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「敵人」定義模糊成法律漏洞 台灣國安判決為何難以形成有效嚇阻？

2026/04/04 05:30

◎ 黃清龍

最近監察院發布的調查報告指出，我國國安案件量刑長期存在偏低問題，平均刑期僅約六個月至一．五年，與歐美民主國家動輒十、廿年甚至終身監禁相比，差距高達十二倍以上，甚至低於貪污與毒品犯罪刑度，難以形成有效嚇阻。

為什麼台灣國安案判得這麼輕？可歸納以下四點：

一、法規設計的先後順序：在過去很長一段時間，台灣的《國家安全法》被視為行政管制法而非刑事重罪法。雖然近年已修法加重刑責（例如為大陸地區發展組織者，可處七年以上有期徒刑），但法律不溯及既往，許多現在判決的案件仍適用舊法，或是被法官以較輕的《業務過失》或《偽造文書》定罪。

二、「犯罪意圖」與「既遂」的認定極其困難：國安案件中，法官常要求檢方證明被告有「危害國家安全之意圖」或「實際造成損害」。如果共諜在交付機密前被抓，法官常認定為「預備犯」或「未遂犯」，導致量刑大幅縮減。

三、司法人員的專業經驗不足：國安案件涉及軍事、情報與兩岸複雜情勢，對一般法官而言屬於「稀有案件」。在缺乏專門法庭或足夠專業知識的情況下，法官傾向保守，常將其視為一般犯罪審理，導致量刑低於貪污或毒品罪。

四、證據取得的門檻高：情報案件的證據往往涉及軍事機密或布線偵查，有時為了保護情報來源，檢方無法將所有證據攤在法庭上，導致證據力被削弱，法官只能就現有微弱證據輕判。

除了法定刑度偏低及裁判實務上的落差之外，台灣國安案被輕判也與「國家定位」有關。

首先是「敵人」的法律定義模糊，在《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》的架構下，中國被視為「大陸地區」，而非法律定義上的「外國」。這導致在適用《刑法》中的「內亂罪」或「外患罪」時，法官面臨法律適用上的尷尬。

其次為非「戰爭狀態」的認定歧異，歐美法律對於「資敵」有明確重刑，但台灣法院在解釋法律時，常爭論現在是否屬於「與敵國開戰」的狀態。如果認定非戰爭狀態，就難以引用刑度極高的《陸海空軍刑法》投敵罪。

再者，還存在主權認知影響心證，部分法律界觀點受「兩岸一家」或「憲法一中」影響，在認事用法上，可能不自覺地減輕了對「中共滲透」的危害評價，不像歐美國家將其視為絕對的「外部敵對勢力侵略」。

針對監察院的報告，目前政府與學界提出的改善方向包括：

法制面：研議將中共明確定義為「敵對勢力」，並將《刑法》外患罪的適用範圍擴及至大陸地區，避免法律灰色地帶。

司法實務：建立國安專庭，由具備相關專業知識與背景的法官專責審理，提升對國安威脅的敏感度。

量刑標準：司法院應訂定明確的國安案件量刑參考準則，避免「國安案判得比偷竊還輕」的異象。

行政處分：配合《國防法》與退休金制度，對涉案軍士官實施更嚴厲的剝奪退休金與處份，增加犯罪成本。

如何精進國安案件的審判品質，是一個長期且觸及政治敏感神經的改革。監察院此次點名，無疑是希望逼使司法與行政體系加快腳步，以因應日益嚴峻的跨境滲透威脅。

（作者是信民協會創會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書