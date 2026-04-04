自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》全國營養午餐免費 真是好事嗎？

2026/04/04 05:30

◎ 黃惟冰

趕在兒童節前夕，新北市與嘉義市接連宣布營養午餐免費，也讓全國廿二縣市都加入了營養午餐免費的行列。但這是好事嗎？

第一，羊毛出在羊身上。家長第一時間的體感當然是少了一筆支出，看似很好。但之所以能夠如此，也是因為家長繳稅，再透過中央與地方政府的財政重分配，讓地方政府在財源收入增加的情況下，得以全額支付營養午餐所需的各項支出。簡單來說，若精算家長的帳本，錢不過是左手出，右手進的繞了一圈。至於中間的行政成本，則在無形中浪費掉了。

第二，財源收入增加，本來是一個讓地方政府能夠考量在地人口組成、產業結構與發展願景等不同面向，各顯神通推出因地制宜政策的大好機會。不過，結果已經證明，地方政府普遍缺乏創新治理的能力。因為找不到更好的「用錢刀口」，只能把珍貴的預算投入一旦開始，就很難喊卡的免費政策。這不只是一次性的選擇，更是結構性的減少了未來的可能。

第三，隨著台灣的人均GDP突破四萬美金，營養午餐的餐費，早已不是多數家庭最重要的問題。營養午餐政策應用更高的格局來規劃，來檢驗。該做的應該是如何在每一餐之間，透過食農教育，讓學生更了解自己吃了些什麼，為什麼要吃這些，以及各類食材與土地、環境的關係，而不同的料理方式，又在台灣的文化脈絡中扮演什麼樣的角色，乘載著什麼樣的記憶。然而，當免費兩字成為政策重點，其餘更細緻的議題，很難不被邊緣化。

總之，天下沒有白吃的午餐，營養午餐也是。

（作者從事公共服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書