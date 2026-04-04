自由廣場》全國營養午餐免費 真是好事嗎？

◎ 黃惟冰

趕在兒童節前夕，新北市與嘉義市接連宣布營養午餐免費，也讓全國廿二縣市都加入了營養午餐免費的行列。但這是好事嗎？

第一，羊毛出在羊身上。家長第一時間的體感當然是少了一筆支出，看似很好。但之所以能夠如此，也是因為家長繳稅，再透過中央與地方政府的財政重分配，讓地方政府在財源收入增加的情況下，得以全額支付營養午餐所需的各項支出。簡單來說，若精算家長的帳本，錢不過是左手出，右手進的繞了一圈。至於中間的行政成本，則在無形中浪費掉了。

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第二，財源收入增加，本來是一個讓地方政府能夠考量在地人口組成、產業結構與發展願景等不同面向，各顯神通推出因地制宜政策的大好機會。不過，結果已經證明，地方政府普遍缺乏創新治理的能力。因為找不到更好的「用錢刀口」，只能把珍貴的預算投入一旦開始，就很難喊卡的免費政策。這不只是一次性的選擇，更是結構性的減少了未來的可能。

第三，隨著台灣的人均GDP突破四萬美金，營養午餐的餐費，早已不是多數家庭最重要的問題。營養午餐政策應用更高的格局來規劃，來檢驗。該做的應該是如何在每一餐之間，透過食農教育，讓學生更了解自己吃了些什麼，為什麼要吃這些，以及各類食材與土地、環境的關係，而不同的料理方式，又在台灣的文化脈絡中扮演什麼樣的角色，乘載著什麼樣的記憶。然而，當免費兩字成為政策重點，其餘更細緻的議題，很難不被邊緣化。

總之，天下沒有白吃的午餐，營養午餐也是。

（作者從事公共服務業）

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